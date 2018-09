Das Resultat erinnert an Referenden in Luxemburg: 80 Prozent der Teilnehmer haben sich in einer europäischen Umfrage gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Eine überwältigende Mehrheit will das Hin und Her abschaffen. Das Resultat kommt nicht überraschend. Erstens, weil die nicht repräsentative öffentliche Konsultation vor allem die Menschen angezogen hat, die eine starke Meinung zur Winter- und Sommerzeit haben. Zweitens, weil auch andere Umfragen schon gezeigt haben, dass immer weniger Bürger die Zeitumstellung befürworten.

Es ist schon erstaunlich. Es gibt wenige so direkt jeden Einzelnen betreffende Eingriffe in unser tägliches Leben wie die Tatsache, dass über eine gesetzliche Verordnung zweimal im Jahr so etwas Grundsätzliches wie die Uhrzeit einfach verschoben wird. Eigentlich würde man erwarten, dass dies nur dank einer äußerst harten Faktenlage zu den Vorteilen möglich sei. Dem ist jedoch nicht so. Ob die Sommerzeit ihre Ziele tatsächlich erreicht – u.a. weniger Energieverbrauch und weniger Verkehrsunfälle –, ist höchst umstritten. Wenn nachvollziehbar ist, dass in Krisenzeiten (während Kriegen oder, wie in der EU, im Rahmen der Ölkrise der 1970er Jahre) solche Maßnahmen beschlossen werden, kann man sich über die fehlende Infragestellung seither nur wundern.

Gleichzeitig ist es bezeichnend für unsere Zeit, dass jetzt eine freiwillige Abstimmung auf einer Internetseite das Ende der Zeitumstellung besiegeln könnte – und nicht etwa eine wissenschaftliche Studie. Und dass jetzt tatsächlich im Raum steht, die Sommerzeit zum neuen Standard zu bestimmen, darf man getrost als dem Zeitgeist geschuldete Huldigung an das Primat der Meinung und des Gefühls über die Natur und die Wissenschaft einordnen.

“Sommerzeit” ist eine denkbar schlechte Übersetzung für das, was im Englischen “Daylight Saving Time” heißt. Letztere Bezeichnung macht nämlich klar, was die Regel (die Winterzeit) und was die Ausnahme (die Sommerzeit) ist. Wobei, selbst die “normale” Winterzeit entspricht in Luxemburg eigentlich nicht dem, was die Natur vorgibt. Gestern ist die Sonne um 6.53 Uhr aufgegangen. Sonnenuntergang war um 20.15 Uhr. Eine Sonnenuhr, die auf eine Tagesmitte um 12.00 Uhr ausgelegt ist, würde die Sonne hingegen von 5.19 bis 18.41 Uhr scheinen lassen – ein Unterschied nicht nur von einer Stunde zur Sommerzeit-bedingten Zeitverschiebung, sondern noch über eine halbe Stunde mehr. Ginge es rein der Sonne nach, würden Paris und Brüssel, wie bis 1940 und wie heute noch London und Lissabon, eine Zeitverschiebung von einer Stunde gegenüber Berlin vorsehen müssen.

Unser Körper, dessen innere Uhr nicht von Swatch, Casio oder Rolex, sondern vom Sonnenlicht abhängt, wird durch die Unterschiede zwischen der Uhrzeit, wie sie von der Natur einerseits und dem Gesetzgeber andererseits vorgegeben ist, belastet. Die Sommerzeit macht demnach unausweichlich aus allen Morgenmuffel. Zu den vehementesten Verfechtern der Abschaffung der Zeitumstellung gehören daher die Chronobiologen, jene Wissenschaftler, die die “innere Uhr” des Menschen studieren.

Es gibt also viele gute Gründe, auf die Zeitumstellung zu verzichten. Der einzige rationelle Weg, dies zu tun, ist jedoch, zur “normalen” Zeit zurückzukehren: zur Winterzeit.