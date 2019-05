Turnup Tun erschien vor der Urteilsverkündung weniger aufgedreht als vielmehr niedergeschlagen. Dem Musiker, im zivilen Leben Tun Tonnar, hatten die Anklage durch die Staatsanwaltschaft sowie das Verhör durch die vorsitzende Richterin offensichtlich zugesetzt. Er schien überzeugt, dass sein Lied „FCK LXB“ („Féck Lëtzebuerg“) ihm eine strafrechtliche Verurteilung einbringen würde. Dabei hatte der junge Rapper eigentlich gute Gründe, die Sache zuversichtlicher anzugehen. Seine Chancen, freigesprochen zu werden, standen nämlich gar nicht so schlecht.

Der Rapsong „FCK LXB“ ist eindeutig ein politisches Werk. Er beschäftigt sich mit (rechten) gesellschaftspolitischen Tendenzen. Sein Inhalt ist demnach unter den Gesichtspunkten der Meinungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft zu betrachten. Es blieb, dass in dem Lied Menschen persönlich, mit Namen, angegangen werden. Was deren Klage wegen Beleidigung begründet.

Turnup Tun hat viel Unterstützung erhalten. Wobei der Beistand meist von Akteuren kam, die seine politischen Ansichten teilten. Dies war aber genau der Faktor, der vor Gericht keine Rolle zu spielen hatte. Doch genauso falsch wäre es gewesen, die Rechtsfrage allein aus dem Blick des luxemburgischen Strafgesetzbuchs zu betrachten.

Die meisten europäischen Staaten halten sich für lupenreine Demokratien. Dennoch gilt festzuhalten, dass die breite Interpretation unserer Grundfreiheiten, die wir für selbstverständlich halten, vor allem dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg zu verdanken ist. Für Turnup Tun sprach somit von Anfang an ein Urteilsspruch von 1976, der Folgendes klarstellte: Die Meinungsfreiheit erfasst nicht nur Informationen und Ideen, die positiv oder gleichgültig aufgenommen werden, sondern auch solche, die den Staat oder eine Bevölkerungsgruppe kränken, schockieren oder beunruhigen.

Trotz dieses Grundsatzes konnte der Rapper sich nicht auf der sicheren Seite wähnen. „Féck“ ist nicht wirklich eine Information und auch keine besonders subtile Idee. Selbst im Jugendslang gilt das Wort als vulgär. Doch zwei weitere Elemente kamen Turnup Tun zugute. Erstens, die künstlerische Freiheit. Es ist nicht sicher, ob einem Journalisten die gleiche Wortwahl zugestanden worden wäre. Zweitens, und vor allem, an wem der Musiker sich gerieben hatte. Zwei der Kläger sind Politiker (wenn auch erfolglose), der dritte ist wegen Fremdenhasses vorbestraft. Sie sind also Personen des öffentlichen Lebens, die selbst die Meinungsfreiheit beanspruchen und somit – so die ständige Rechtsprechung des EGMR – auch mehr zu ertragen haben als der Durchschnittsbürger.

Dennoch durfte man auf das Urteil gespannt sein. Die hiesigen Richter taten sich schon mal schwerer mit der Anerkennung der Meinungsfreiheit in all ihren Dimensionen. Luxemburg wurde bereits mehrmals in Straßburg verurteilt. In weiteren Fällen brauchte es ein Berufungsgericht, um dieses Menschenrecht zu schützen. Es ist demnach beruhigend, zu sehen, dass die Rechtsprechung sich bereits in erster Instanz weiterentwickelt. Jetzt müsste nur noch die Staatsanwaltschaft, die eine Verurteilung des Musikers verlangt hatte, einen Grundrechtekurs belegen.