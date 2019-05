In der ganzen Welt treten Rechtspopulisten an, um die angebliche oder tatsächliche Korruption von Politikern der „Altparteien“ zu demaskieren und sich selbst als die bessere, die integre Alternative vorzuschlagen.

Doch zusehends zeigt sich, dass man rechtsaußen auf die ehrliche Tour kaum etwas gebacken kriegt. So war Strache umstandslos bereit, sich die Macht auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers zu erkaufen.

Marine Le Pen steht dringend im Verdacht, Schmu mit Geldern des Europäischen Parlaments getrieben zu haben. Die AfD lässt ihre Kassen von ebenso anonymen wie zwielichtigen Spendern alimentieren. Und auch der Brexit-Demagoge Farage ist offenbar wenig wählerisch bei der Auswahl seiner finanziellen Gönner.

All das ist kein Zufall. Rechtspopulisten gedeihen, indem sie Streit, Feindschaft, Nationalismus, Rassismus und Neid bei einem Teil des Volkes schüren, der – oft durchaus zu Recht – nicht (mehr) mit seiner sozialen Situation zufrieden ist.

Doch anstatt auf Werte wie Solidarität und Empathie zu setzen und alle Schichten, Nationalitäten und Hautfarben der Bevölkerung zu mobilisieren, um zusammen gegen ein marktfundamentalistisches System zu kämpfen, das allein darauf ausgerichtet ist, die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher zu machen, säen sie Zwist zwischen den einzelnen Gemeinschaften und versuchen, den vermeintlich oder tatsächlich Benachteiligten einzubläuen, dass es genügt, Ausländer und Frontaliers zu vertreiben oder wenigstens doch zu schikanieren, um die Wiederkunft paradiesischer Zustände zu garantieren.

Das rechtspopulistische Projekt ist ein grundsätzlich negatives: Hass statt Solidarität bildet sein Fundament.

Sie bauen nicht auf, denn sie können nur kaputtmachen. Was anderes haben sie nicht gelernt. Und es ist daher kein Wunder, dass dieser Teil des Parteienspektrums besonders viele halbseidene bis kriminelle, aber auch – wie die Webforen tagtäglich beweisen – borstenviehdumme Elemente so magisch anzieht wie der Hundedreck das Fliegengeschmeiß.

Ein ehrbarer Mensch kann weder Rassist noch Fremdenhasser sein. Aber bei den Rechtspopulisten wimmelt es nur so von hasskrämerischem Gesindel. Dass sie, so wie Strache, um des persönlichen Vorteils willen bereit sind, ihr Land an freiheitsfeindliche Mächte zu verschachern, ergibt sich zwangsläufig aus diesem Umstand.

Und wer sie wählt, macht sich zu ihrem Komplizen.