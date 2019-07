Die Ankündigung der Regierung, den öffentlichen Transport gratis zu machen, brachte Luxemburg Ende 2018 weltweit in die Schlagzeilen. Große Zeitungen wie Guardian, Spiegel oder Tagesanzeiger berichteten über das erste Land der Welt, in dem Bus- und Bahnfahrten ab dem 1. März 2020 kostenlos sein werden. Sogar der amerikanische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders beglückwünschte Luxemburg zu diesem wichtigen Schritt, den er als Maßnahme zur Reduzierung der CO2-Bilanz ansah.

Doch Sanders hatte sich geirrt. Die Einführung des gratis öffentlichen Transportes sollte vor allem das Image des reichen Großherzogtums in der Welt aufbessern, wie Premierminister Xavier Bettel etwas zynisch verkündete. Die Rechnung ging auf. In den ausländischen Medien war Luxemburg für einmal kein raffgieriges Steuerparadies, sondern ein großzügiges Land, das sein Verkehrsproblem in den Griff kriegen will.

Transportminister François Bausch war dem kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr gegenüber von Beginn an skeptisch eingestellt und sprach von einer sozialen Maßnahme. Damit mehr Menschen Bus und Bahn fahren, müsse laut Bausch vor allem das Angebot verbessert werden. Die nationale Eisenbahngesellschaft CFL und der Staat investieren deshalb in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in den Ausbau des Schienennetzes und in neue Maschinen. Denn damit der öffentliche Transport für die Menschen attraktiv wird, muss er nicht nur kostenlos, sondern flächendeckend und vor allem zuverlässig sein.

Zwar hat die CFL kürzlich ausgerechnet, dass die Pünktlichkeitsquote 2018 bei 89 Prozent gelegen habe und nur 3,1 Prozent der Züge ausgefallen seien, doch diese Zahlen decken sich nur bedingt mit den Erfahrungen, die viele CFLKunden im Alltag machen. Erst vergangene Woche fielen zahlreiche Züge aus, weil die Maschinen bei den hohen Temperaturen offenbar kaputtgingen. Dabei hatten die Radiosender wegen der hohen Ozonwerte den ganzen Vormittag dazu geraten, das Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Transport umzusteigen. Ausfälle und Verspätungen, die sich beileibe nicht auf Hitzetage beschränken, sind die denkbar schlechteste Werbung für den öffentlichen Transport.

Ob diese unangenehmen Vorfälle mit dem Ausbau der Infrastruktur und den neuen Maschinen ausbleiben oder sich zumindest verringern werden, ist zu bezweifeln. Die Bevölkerung Luxemburgs wächst jedes Jahr um 10.000 bis 15.000 Menschen. Zählte das Großherzogtum 2010 noch 502.000 Einwohner, sind es mittlerweile 614.000. Hinzu kommen rund 200.000 Grenzpendler. Die Straßen und Züge sind gnadenlos überlastet.

Die Ansprüche an das Verkehrsnetz steigen bedeutend schneller, als der Staat bauen kann. Eine ernsthafte Wachstumsdiskussion hat in Luxemburg aber bislang nicht stattgefunden. Obwohl sich alle Regierungsparteien im Wahlkampf für ein nachhaltiges oder qualitatives Wachstum ausgesprochen hatten. Dabei wäre diese Diskussion die einzige Lösung für das Verkehrsproblem.