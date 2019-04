Großherzog Jean ist im Alter von 98 Jahren gestorben und Luxemburg trauert. Über seine Rolle als Kriegsheld und als Staatsmann, als Chefscout und als Naturschützer wurde bereits viel gesagt und geschrieben. Dies sei ein schwieriger Moment für alle Bürger des Landes, dekretierte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Tag nach Jeans Tod. Danach übertrafen sich aktive und ehemalige Politiker fast aller Parteien mit Lobeshymnen auf den verstorbenen Großherzog.

Zwölf Tage dauert die offizielle Staatstrauer, die die Regierung am 23. April ausgerufen hat. Auch wenn es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt und es sich lediglich um einen symbolischen Akt handelt, haben zahlreiche Gemeinden, Institutionen und Vereine ihre Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Die „Stater“ DP-Bürgermeisterin Lydie Polfer hatte extra eine Pressekonferenz einberufen, um mitzuteilen, dass staatstragende Veranstaltungen wie das Duck Race, der Charity Run und der Urban Trail am vergangenen Wochenende nicht stattfinden konnten. Die Stadt Esch hat ihre „Nuit de la culture“ wegen der Beisetzung des Großherzogs vom 4. Mai in den September verlegt. Diese Entscheidung stieß am Wochenende auf viel Unverständnis, nicht zuletzt, weil die Veranstaltung erst um 16.30 Uhr beginnen sollte und die Staatstrauer nur anderthalb Stunden später offiziell zu Ende geht. Für viele überraschend kam dann auch die Ankündigung, dass sogar der OGBL sein traditionelles Fest der Arbeit und der Kulturen, das die Gewerkschaft zusammen mit der ASTI und der ASTM im Neimënster ausrichtet, vom 1. auf den 9. Mai verlegt hat.

Vor allem aber die liberale DP zeigte sich in den vergangenen Tagen überaus untertänig. Sowohl Lydie Polfer als auch Bildungsminister Claude Meisch hatten wohl die pathetischen Dokumentarfilme über den Großherzog und seine Familie auf RTL gesehen und konnten ihre Ergriffenheit kaum verbergen. Meisch ließ sich sogar zu der Forderung hinreißen, das Leben von Großherzog Jean solle mehr in den Schulen thematisiert werden. Es bleibt zu hoffen, dass ihm als Grundlage für diesen Unterricht nicht die Filmchen von RTL vorschwebten, sondern Veröffentlichungen, die ein etwas differenzierteres Bild der Luxemburger Monarchie zeichnen.

Auch die vom DP-Staatsminister verordnete zwölf Tage währende Staatstrauer scheint leicht übertrieben. Bei allem Respekt für die Sympathiewerte, die Großherzog Jean in Luxemburg genießt, und obwohl diese Art der vorübergehenden Entschleunigung durchaus zu begrüßen ist, scheinen fast zwei Wochen doch etwas unverhältnismäßig.

Als Jeans Mutter, die ebenfalls beliebte Großherzogin Charlotte, 1985 verstarb, ordnete der damalige CSV-Premierminister Jacques Santer eine Staatstrauer von fünf Tagen an. Nach dem Tod von König Baudouin herrschten 1993 in Belgien neun Tage Staatstrauer. Genau wie 2016 in Kuba, nachdem Fidel Castro gestorben war. Zwölf Tage Staatstrauer gab es unseres Wissens nach nur noch 2011 in Nordkorea, nach dem Tod des dem Vernehmen nach überaus beliebten Führers Kim Jong-il.