Eigentlich hätte die Kulturredaktion des Tageblatt Grund zur Freude. Einer der drei Ankläger im „FCK LXB“-Prozess, bei welchem dem Hip-Hop-Künstler Turnup Tun gezielte persönliche Beleidigung vorgeworfen wurde, kam nämlich gewissermaßen unserer Empfehlung nach, einen sogenannten „Diss-Track“ gegen den Angeklagten zu verfassen. Wir befanden, dass sich die, in dieser Kunstsparte durchaus geläufige, künstlerische Umgangsweise mit Konflikten doch besser eigne als ein juristischer Krieg. Frei nach dem Motto „Make art, not war“.

Der nun von Dan Schmitz auf Facebook veröffentlichte „Song“ sowie auch das Gebaren des mittlerweile freigesprochenen – alles andere als medienscheuen – Tonnar-Sprosses weisen aber darauf hin, dass das innergesellschaftliche Problem, das durch diesen Prozess erneut zutage trat, noch längst nicht gelöst ist. Es haben sich lediglich zwei bereits bestehende Fronten verhärtet.

Dan Schmitz präsentiert in seinem Video nun Beschimpfungen, die durch ein wenig melodisches „Bumsfallera“ unterbrochen werden, das mehr auf eine Art Aggro-Schlager denn auf Hip-Hop schließen lässt. Abgesehen von der eher abstrakt gehaltenen Form tauchen Aufforderungen wie „Féck eis Riichteren“, „Féck eis ganzt Gambia“ und „Féck déi Lénk alleguer“ auf. Schmitz behauptet zu Anfang, dies sei ja nun wohl nicht strafbar, da er sich fortan als Künstler bezeichne. Die in rechten Kreisen florierende Zweckentfremdung der Kunst- und Meinungsfreiheit schreitet also nach wie vor stetig voran. Ein Schelm, wer erahnt, dass der Ausgang des Prozesses wenig neues Bewusstsein geschaffen hat, sondern eher mehr Wasser auf die Viktimisierungs-Mühlen bestimmter politischer Bewegungen gießt.

Dies liegt eventuell nicht zuletzt auch daran, dass der Auslöser alles andere als ideal konzipiert war. Die Gepflogenheit des Genres in allen Ehren, aber jener Jung-Rapper, der in seinem am Mittwoch bei YouTube veröffentlichten, derweil fast 10.000 Mal angeklickten neuen Track „freeturnup“ schwadroniert „Wee geet fir seng Gang an de Bing? Den Turnup!“, beging bei seinem „FCK“-Song einen äußerst amateurhaften Fehler. Sich genauso, wenn nicht sogar aussagekräftiger gegen Fremdenhass in Luxemburg positionierend, haben David Fluit und Maka MC vor zwei Jahren einen Track veröffentlicht, der „Theo Jein“ hieß. Der Vorteil: Kein Theo Jein konnte Anklage erheben, da es keinen Theo Jein gibt. Und doch wusste jeder, um was es in diesem Lied ging. Dieser Kunstgriff ist nicht neu. Er hat bereits etliche Jahre auf dem Buckel und verhalf schon zahllosen Künstlern dazu, dem Tod oder Urteilen zu entrinnen und trotzdem ihre Mitmenschen zu sensibilisieren.

Wenn aber nicht unbedingt die Sache, sondern eventuell das Ego mehrerer Menschen im Vordergrund steht, dann können solche Angelegenheiten ganz schön eskalieren. Dann diskutiert auch die Justiz, die sich in diesem Fall nicht nur mit Ruhm bekleckert hat, über den Wortsinn von „Féck“ statt über Fremdenhass. Wir haben eine tiefe Spaltung in Luxemburg und diese lässt sich bei weitem nicht mehr nur an Kommentarspalten bei FB ablesen. Es ist essenziell, dass diese Diskussion ohne unfreiwillige Werbung für die Tonnars, Theins, Keups und Schmitzens dieser Welt auskommt, sondern endlich verstanden wird, dass wir ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen, auch wenn das unglaublich anstrengend wird. Und ja: Sowohl das rechte wie auch das linke Lager wird sich sicherlich Angenehmeres vorstellen können, aber es ist bitter nötig, wenn Luxemburg nicht total vor die Hunde gehen soll.