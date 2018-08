Der Faschismus ist wieder auf dem Vormarsch. Er kommt in neuem Gewand, die Menschenfeindlichkeit ist geblieben. Der Hass richtet sich nicht mehr (oder noch nicht so umgreifend) gegen Juden. Dieses Mal sind die Muslime die Fremden, die Feinde – weitere werden hinzukommen.

In Chemnitz zogen am Sonntag knapp tausend Neonazis und Hooligans durch die Straßen. Der Mob machte Jagd auf Ausländer. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 1933.

In Ungarn wird Flüchtlingen, die sich gegen einen negativen Asylbescheid wehren, die Nahrung verwehrt; Hunger als Abschreckung, und Premier Viktor Orban brüstet sich damit. Italiens Vize Matteo Salvini hat die Häfen für Bootsflüchtlinge geschlossen, sodass nun die Justiz gegen ihn ermittelt. Diese Liste der Kaltherzigkeit ließe sich fortsetzen.

In Österreich hat im Jahr 2016 der damalige Präsidentschaftskandidat der FPÖ, Norbert Hofer, dunkel gedroht, dass man sich noch wundern werde, was alles möglich sei. Hofer wurde nicht Präsident, seine Partei aber sitzt mittlerweile in der Regierung. Seitdem ist in Österreich tatsächlich vieles möglich geworden. Vor allem ist Hetze wieder salonfähig, gegen Migranten, Ausländer, Türken, Linke. Der Fraktionschef der FPÖ, Johann Gudenus, prangert etwa öffentlich die Sozialhilfe einer siebenköpfigen Asyl-Familie an. Mit den Informationen, die Gudenus liefert, ist die Familie identifizierbar geworden. Über Eltern und Kinder ergießt sich in den Folgetagen eine Welle aus Hass. Hass gegen Kinder ist somit beabsichtigte Stimmungsmache einer Regierungspartei. Europaweit ist die Schwelle dessen, was einmal als unsagbar galt, in schwindelerregendem Tempo gefallen. Die Hemmungen sind weg, also raus mit der Fratze: Wenn der Spitzenpolitiker gegen Menschen hetzt, freut sich die Internetmeute umso bedenkenloser über im Mittelmeer ersoffene Schwangere.

All das passiert in der EU und war noch vor Jahren in seiner geballten Unmenschlichmachung der Opfergruppen undenkbar. Die viel beschworenen europäischen Werte weichen zurück, hervor kommt die europäische Häme.

Immer mehr Menschen springen auf diesen Zug auf. Sich überrumpelt und übergangen fühlend von der die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf das Soziale begleitenden Politik wollen sie auf die Bremse treten und gehen den Falschen auf den Leim. Seine Hoffnungen in Rechtsextreme und Faschisten zu stecken, ist ein Irrweg. Das ist er schon alleine deswegen, weil untereinander zerstrittene Nationalstaaten, zu denen die prominentesten Vertreter der gar nicht so neuen europäischen Rechten zurückwollen, Stabilität und Wohlstand bedrohen. Die Folgen für die weniger Wohlhabenden unter uns wären dramatischer als die Aufnahme Hunderttausender Fremder.

Und trotzdem: Rechts sein gilt fast schon als hip. Wer sich noch für eine menschliche Behandlung von Schutzsuchenden starkmacht, wird belächelt – als wären Menschenrechte bloß irgendeine Denkmode, die man zwar vielleicht früher einmal im Kopf trug, die aber jetzt, wo das kalte Herz und die Häme im Trend liegen, so etwas von passé ist.

Als wenn das nicht schon bedenklich genug wäre, sind in neun Monaten Europawahlen. Auf diese bereiten sich die Rechtspopulisten und Rechtsextremen bereits vor. Die Feinde Europas werkeln an einer großen Rechtsaußen-Fraktion, die sie, die bisher im Europaparlament gespalten waren, vereinen soll. Momentan deutet vieles auf ein Gelingen dieses Vorhabens hin. Dann wird die EU nicht mehr nur auf nationalstaatlicher Ebene angegriffen. Dann beginnt ihre Zersetzung vom Inneren aus. Die Häme wird groß sein.