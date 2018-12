Immerhin.

Immerhin ist die UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz nicht gescheitert. Immerhin haben sich die Staaten eine Art Bedienungsanleitung gegeben, wie die unverbindlichen Ziele des Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden sollen. Alles erst ab 2024. Dafür aber bindend und transparent – sodass später jeder sehen kann, wer die eingegangenen Verpflichtungen erfüllt hat und wer nicht.

An dieser Stelle ist die gute Nachricht leider schon wieder vorbei. Auch mit den angestrebten Zielen lässt sich der Pariser Vorsatz, die Erderwärmung unter maximal 1,5 Grad zu halten, nicht erreichen. Diese Alarmglocke läuten Klimaforscher weltweit und untermalen sie mit düsteren Szenarien: millionenfache Flucht vor Dürre und Überschwemmungen, ganze Landstriche, die unbewohnbar werden, Temperaturanstiege, die das Leben ungenießbar machen.

Es sind Endzeitbilder, die da in einer solchen Schärfe entworfen werden, dass man eigentlich erwarten können müsste, die ganze Welt würde sich um ihres eigenen Überlebens willen endlich zusammenreißen. Doch das ist nicht der Fall. Auch in Kattowitz wurde nur eine Verwaltung des Machbaren beschlossen. Ein Startschuss, um das Überlebensnotwendige in die Wege zu leiten, sind die in Polen erst nach wildem Ringen möglich gewordenen Beschlüsse nicht. Dabei geht es auf lange Sicht um nichts weniger als um die Bewohnbarkeit unseres Planeten. Eines Planeten, auf dem der Klimawandel in vielen Regionen schon jetzt eine “Frage von Leben und Tod” ist, wie UN-Generalsekretär António Guterres mahnt.

Stellt sich die Frage, wieso das Ruder nicht herumgerissen wird – was die Menschheit daran hindert, sich die eigene Existenz auch für die kommenden Jahrhunderte abzusichern, indem sie gemeinsam versucht, ihren Planeten nicht überkochen zu lassen. Es ist eine Frage, auf die es mehr als eine Antwort gibt.

Erstens leben wir in einer Zeit, in der es in gewissen Kreisen wieder als schick und intellektuell emanzipiert gilt, Wissenschaftlern zu widersprechen. Ihnen gar zu unterstellen, ihre apokalyptischen Zukunftsprognosen nur aus Geltungssucht zu schreiben. Wobei der Schluss nahe liegt, dass es sich genau andersherum verhält: In Zeiten von Fake News gereicht die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnis zur Auszeichnung als Andersdenkender. Besonders Rechte, aber nicht nur sie, gefallen sich in dieser Rolle des Meinungsrevoluzzers.

Zweitens leben wir in einer Zeit, in der Konsum und Wachstum weiterhin als Dogmen gelten. Eine Zeit, in der eine neoliberale Wirtschaftslehre als unumstößliches Naturgesetz verkauft wird. Mit unserer Wirtschaftsordnung, wie sie jetzt funktioniert, wird sich die Erderwärmung kaum zügeln lassen.

Drittens leben wir in einer Zeit, in der die alltäglichen Probleme vieler Menschen so dringend sind, dass der Blick in die ferne Zukunft zur Luxussorge verkommen muss. Prominentestes Beispiel hierfür dürften zurzeit die “Gilets jaunes” sein. Ohne soziale Dimension wird Klimapolitik für viele zur Bedrohung.

Letzten Endes, und das ist das Ernüchternde, scheinen auch die Kattowitz-Beschlüsse nicht viel mehr zu heißen, als dass wir erst einmal so weitermachen wie bisher: mit viel gutem Willen, aber ohne allzu viel Einsatz. Statt das System zu hinterfragen, wird bloß daran herumgedoktert.

Immerhin? Nein, leider nur.