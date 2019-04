„De Jang ass dout.“ Der Tod des 98-jährigen ehemaligen Staatschefs am Dienstag war in den vergangenen Tagen das Gesprächsthema Nummer eins hierzulande. Sämtliche Medien gingen auf sein Leben ein. Es gab unzählige Reaktionen. Unter anderem aus dem Ausland. Jean de Luxembourg wird auch in den kommenden Tagen die Schlagzeilen beherrschen. Speziell am 4. Mai, wenn unzählige gekrönte und ungekrönte Staatsoberhäupter dem Monarchen die letzte Ehre erweisen werden.

Als Jean am 5. Januar 1921 auf Schloss Berg zur Welt kam, war diese noch eine völlig andere. Die Pulverschwaden des Ersten Weltkriegs hatten sich kaum verzogen. Am 1. Januar wird Winston Churchill zum britischen Kolonialminister ernannt. Jenseits der Mosel wird Ende Juli ein gebürtiger Österreicher, der später die Welt in den Abgrund stürzen wird, Vorsitzender einer Partei. Im Jahr 1921 unterzeichnet das Großherzogtum das Abkommen zur Schaffung der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Als Nazideutschland am 10. Mai 1940 Luxemburg besetzt, geht die großherzogliche Familie ins Exil – ein Schritt, der einst umstritten war. Anders als während des Ersten Weltkriegs, als die deutschen Truppen als „freundliche Gäste“ angesehen wurden, wehren sich die Luxemburger gegen den Besatzer. Doch längst nicht alle Luxemburger sind in der „Resistenz“. Viele schlagen Nutzen aus den neuen Machtverhältnissen. Jahrzehnte später löst der Artuso-Rapport einen Historikerstreit aus. Es geht dabei in erster Linie um die Judenverfolgung und darum, inwieweit Luxemburg kollaborierte.

„De Prënz ass do“, heißt es am 10. September 1944, als Prinz Jean gegen 15.30 Uhr in einem Willys-Jeep die hauptstädtische place Guillaume erreicht. Die Aufnahmen, die bei seiner Rückkehr entstehen, sind von historischem Wert, doch noch ist der Krieg nicht beendet. Die Rundstedt-Offensive wird noch reichlich Leid, speziell über den Norden Luxemburgs, bringen.

Im Jahr 1964 tritt Jean dann in die mächtigen Fußstapfen seiner Mutter. Er erfüllt seine Aufgabe mit Pflichtbewusstsein. Mit seinem Tod geht, wie mit dem seiner Mutter am 9. Juli 1985, eine Epoche zu Ende.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) lancierte diese Woche den Vorschlag, das Leben von Großherzog Jean in den Schulen zu thematisieren und sich mehr mit dem Thema Monarchie auseinanderzusetzen. Generell soll die Geschichte unseres Landes mehr in den Fokus gerückt werden. Das ist begrüßenswert. Auch wenn Luxemburg ein Land ist, das aufgrund seiner geringen Größe oft von seinen Nachbarstaaten in eine Nebenrolle gedrängt wurde, sollte seine Geschichte weit über eine solche im Unterrichtswesen hinauskommen. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, warum dies erst jetzt passiert.

Wie notwendig diese Maßnahme indes ist, zeigt sich anhand des Folgenden: Am Dienstag, dem Todestag des Großherzogs, war eine Schulklasse zu Besuch in den Redaktionsräumen des Tageblatt. Auf die Frage eines Journalisten, was denn morgen der Aufmacher der Zeitung sein werde, wussten die Heranwachsenden keine Antwort. Einzig eine Schülerin sagte: „Haut ass jo en ale Minister gestuerwen …“