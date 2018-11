Antisemitismus, alles nur ein Problem von Muslimen und Rechtsextremen: Ist dem wirklich so? Gibt es nicht eher viele verschiedene Facetten, die sich nicht nur in der Politik, sondern auch im Alltag bemerkbar machen? Offen ausgelebt oder unterschwellig? Und ab wann schlägt die berechtigte Kritik an der Kolonialpolitik der israelischen Regierungen und ihrer Unterdrückung der Palästinenser in Judenfeindschaft um? Und umgekehrt gefragt: Sind Aufrufe zum Boykott kultureller und wirtschaftlicher Waren aus Israel gleich antisemitische Handlungen und falsch verstandener Anti-Imperialismus? Ist die Forderung des Einhaltens internationalen Rechts im Nahostkonflikt eine linke Obsession oder nicht vielmehr ein Mittel, um eine Minderheit vor Unrecht zu schützen?

Es sollte gerade an diesem Tag auch in Luxemburg eine ernsthafte Auseinandersetzung mit all diesen Fragen stattfinden. Denn einfache Antworten gibt es nicht, zahlreiche Fakten hingegen schon. Und genau hierin liegt 80 Jahre nach der Reichspogromnacht, die auch hierzulande zur Auslöschung jüdischen Lebens führte, die Kernbotschaft im Kampf gegen Antisemitismus: Kritisches und faktenbasiertes Denken, Argumentieren und Zweifeln sind die stärkste Waffe gegen Verschwörungstheorien und einfache Lösungen. Denn das Schüren von Ressentiments gegen Juden kann nur dekonstruiert werden, wenn man nicht bereit ist, sich auf einen stumpfen Lagerkampf einzulassen. Und sich als Anti-Mainstream zu verstehen, nur weil man statt klassischer Informationsquellen unüberprüfte Halbwahrheiten und Lügen in den sozialen Medien unkritisch konsultiert. Genau diese Informations- und Debattenkultur führt dazu, dass komplexes Denken als “pupeg” abgetan wird.

Und nicht weniger unbequem: Antworten auf die obigen Fragen variieren je nach Kontext, geopolitischer Situation und manchmal führen sie im Privatleben zu unangenehmen, aber unausweichlichen Konfrontationen mit Freunden oder Bekannten. Denn Antisemitismus ist bei allem Unrecht, das Israels Regierungen in verschiedenen Konflikten begehen und begangen haben, nie hinnehmbar. Es ist inakzeptabel, die Shoah zu verharmlosen und antisemitische Witzeleien und “Hate Speech” wieder in den Alltag einfließen zu lassen. Gleichzeitig darf eine alle Menschen tolerierende Haltung nicht zum Verbieten von Satire und zu stumpfer “political correctness” führen.

Denn es ist gerade der Humor der jüdischen Gemeinschaft, der ihr besonders nach dem Zweiten Weltkrieg Kraft schenkte. Avinoam Patt nennt dies “laughter through tears” (Lachen durch Tränen). Was zunächst völlig daneben und anstößig wirkt, ist nachvollziehbar, wenn schwarzer Humor und Selbstironie den Menschen Hirn und Herz öffnen. Doch gerade dieses Nachdenken stört jene, die, aus welchen Motiven auch immer, stets eine Antwort auf alle Fragen haben – und sei sie noch so eindimensional, reaktionär oder offensichtlich widersprüchlich. Dies gilt für Antisemiten – aber es trifft auch auf jene zu, die eigentlich die jüdische Bevölkerung schützen wollen. Es ist kontraproduktiv, Journalisten weismachen zu wollen, dass Israel etwa dem ungarischen Antisemiten und Regierungschef Viktor Orban problemlos den roten Teppich ausrollen darf, nur weil die EU sich für eine Lösung mit Bedingungen im Nahostkonflikt einsetzt. Genau dies tat aber eine diplomatische Mitarbeiterin Israels jüngst bei einem Besuch im Tageblatt.

Da hilft nur lachen, um nicht zu weinen.