Bauern haben in Luxemburg laut einer TNS-Ilres-Umfrage, die im vergangenen Jahr vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, ein durchwegs gutes Image bei der Bevölkerung. Nur vier Prozent der Befragten haben eine schlechte Meinung von der Landwirtschaft generell. Das mag erstaunen, immerhin wird diese regelmäßig mit nitratreichem Grundwasser, mit Glyphosat und anderen Chemikalien, mit Bodenerosion und weiteren umweltbelastenden Kollateralschäden der Viehzucht und des Ackerbaus in Verbindung gebracht.

Dass das Ansehen bei der Bevölkerung dennoch hervorragend ist, mag wohl mit der bäuerlichen Geschichte des Landes, der festen Einbindung der Landwirte in die gesellschaftliche Struktur zusammenhängen, die vergleichsweise kleinen Luxemburger Betriebe eignen sich daneben weitaus weniger zum Feindbild als riesige Soja-Plantagen oder Rinderfarmen auf verbrannter Erde in anderen Teilen der Erde.

Das positive Image haben die Landwirte übrigens auch von sich selbst und ihrem Beruf. Trotz hoher staatlicher Subventionen, die weitaus mehr als die Hälfte ihres Einkommens ausmachen, sehen sie sich als freie Unternehmer, die einen harten, aber schönen Beruf haben, den sie unabhängig und selbstbestimmt ausüben wollen. Dies wurde vor wenigen Tagen deutlich, als einer der drei Bauernverbände, die FLB bzw. deren Vorstand, sich Luft machte. Ein Aufreger ist dabei das fest formulierte Ziel der Regierung, die erreichen möchte, dass bis 2025 ein Fünftel aller landwirtschaftlichen Betriebe Biolandwirtschaft praktizieren; bis 2050 sollen alle Betriebe auf „Bio“ umgestellt haben.

Dies sei eine reine PR-Aktion, so die Betroffenen, das Ziel spiegele weder das Kaufverhalten der Bevölkerung wider, noch sei das Vorhaben mit den Bauern abgesprochen worden. Und die Landwirte sehen dies als Einmischung in ihre unternehmerische Freiheit. Dem Bäcker werde ja auch nicht vorgeschrieben, er müsse bis 2025 ein Fünftel Vollkornbrötchen backen. Zurzeit werden in Luxemburg 3 bis 4 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet, die verkauften Mengen sind weitaus höher, etwa 15 Prozent.

Ein Großteil dieser Produkte wird importiert, hohe Löhne, teures Land und kleine Betriebe lassen keine preislich konkurrenzfähige Produktion zu, weder konventionell noch biologisch. Das hoch gesteckte Ziel der Regierung kann also nur schwer erreicht werden und wenn doch, dann nur wenn es eine große Bereitschaft der Bevölkerung gibt, regionale, biologisch angebaute und damit vergleichsweise teure Produkte regelmäßig zu kaufen. Ob, mal ganz abgesehen von der damit verbundenen sozialen Frage (die gesündesten Lebensmittel nur für die Reichen …), das gute Image der Bauern reicht, um diese Mehrausgaben langfristig zu garantieren, ist offen. Auch wenn laut oben erwähnter Umfrage 71 Prozent sagen, sie seien bereit, für lokale Produkte mehr auszugeben.

Neben der Skepsis bezüglich der Umsetzung dieses Regierungsvorhabens hatten die Landwirte aber auch Positives zu berichten. So wollen sie konsequent an der Vermeidung von klimaschädlichen Emissionen arbeiten; die entsprechenden Pläne legten sie auch bereits vor. Ob sie hierbei mehr Gehör beim Minister finden?