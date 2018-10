So sieht Selbstaufgabe aus. Auch der letzte Optimist konnte sich am Freitagabend bei der RTL-Elefantenrunde davon überzeugen: Xavier Bettel glaubt nicht mehr an eine Neuauflage der Gambia-Koalition. Der Premier fand zwar lobende Worte für die Bilanz von Blau-Rot-Grün, zeigte sich aber mit Blick auf die Zukunft des Dreierbündnisses mehr als zurückhaltend.

Auch der restliche Abend verdeutlichte, dass sich spätestens seit den ersten Umfragen zu den Wahltrends die gleichen Muster wiederholen. LSAP-Vizepremier Etienne Schneider versuchte sich als Herausforderer von CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler und wurde dabei zum Teil von der Grünen-Spitze François Bausch unterstützt. Wiseler befand sich wiederum in der bequemen Situation, dass er vor einer ungeeinten Regierungsmannschaft saß, die nicht ihr gemeinsames Projekt, sondern austauschbare Parteiprogramme verteidigte – und dies von den kleineren Oppositionsparteien genüsslich unter die Nase gerieben bekam.

Opportunismus und “lame duck”

Das Problem dieses pre-elektoralen Spiels: Selbstaufgabe ist trotz aller strategischen Hintergedanken kein Mittel zum Wahlerfolg. Selbst wenn die Schnittmengen zwischen DP und CSV größer sind als im Vergleich zur LSAP oder zu „déi gréng“, wirkt die Bettel’sche Haltung opportunistisch und defätistisch. Auch der Verweis darauf, die Gambia-Parteien hätte nicht fusioniert, ist unglaubwürdig: Wer sich während Jahren als Reformierer des Landes und als Gesicht einer progressiven Koalition inszeniert, kann nicht auf den letzten Metern vor der Zielgeraden diese Haltung relativieren. Doch genau dies tut er – und auch andere Mitglieder der Koalition.

Bei der LSAP war es niemand anderes als Fraktionschef Alex Bodry, der bereits im Juni zur Feststellung kam, es gebe kein blau-rot-grünes Projekt mehr. Nun mag dies stimmen, doch fragt man sich, ob er dem Spitzenkandidaten seiner Partei damit einen Gefallen getan oder ihn nicht vielmehr in eine „lame duck“ verwandelt hat. Denn Schneider kann ohne den Rückenwind von Gambia nicht einmal ansatzweise vom Posten des Premiers träumen. Das Resultat: Bis zum Schluss haben Wiseler und Bettel es nicht für nötig befunden, sich auf ein Dreier-Duell mit Schneider einzulassen.

Handzahm unter warme Koalitionsdecke

Das größte Fragezeichen steht somit hinter Claude Wiseler und der von ihm angestrebten Politik. Die Unschärfe seiner Vorhaben hat ihm einen ruhigen Wahlkampf ermöglicht. Es ist ihm zudem gelungen, die parteiinterne Konkurrenz wie Viviane Reding – vorerst – zum Schweigen zu bringen. Er hat es verstanden, kurz vor den Wahlen folgenden Eindruck entstehen zu lassen: Die CSV entscheidet am Ende, wer handzahm mit ihr unter die warme Koalitionsdecke kriechen darf. Einerseits kultivierte Wiselers Entourage genau jenes Szenario, an das Gambia selbst nicht mehr glaubt: Wenn es sitzmäßig klappe, mache die Dreierkoalition weiter. Andererseits haben sich Bettel, Schneider und Bausch mit internen Reibereien gegenseitig blockiert und Wiseler viel zu sehr geschont.

Demnach ist dem CSV-Politiker, unabhängig vom Wahlergebnis, das Kunststück gelungen, als Wahlfavorit zu gelten, ohne dass auch nur im Entferntesten bekannt ist, ob und für wen er die scharf geschliffene Spar-Klinge griffbereit hält.