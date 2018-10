Die Risikofreude der Koalition hat stark nachgelassen

Die Erklärung liegt nicht in einem einzigen Umstand. Es war eine Mischung von Elementen, die nach und nach an Bedeutung bzw. Effekt verloren haben. Und somit die Politik der Dreierkoalition verändert haben.

Als Blau-Rot-Grün Ende 2013 antrat, war es eine junge, eher unerfahrene, dafür umso furchtlosere Truppe, die umso mehr vor Tatendrang strotzte, Luxemburg in eine neue, dynamische Zeit zu befördern. Sie hatte sich gefunden, um die Juncker-Ära hinter sich zu lassen. Gleichzeitig muss man wohl auf die Anfangsjahre des Premierministers Juncker Mitte der 1990er-Jahre zurückschauen, um einen von ähnlichem Tatendrang erfüllten Regierungschef zu finden.

Zu viele frisch gekürte Regierungsmitglieder ließen sich zu Anfängerfehlern hinreißen. Es dauerte, ehe sie sich in ihren neuen Rollen wiederfanden. Hinzu kam ein Missverständnis: Im Zuge der tiefen Wirtschaftskrise nach dem Bankencrash von 2008 liefen die Koalitionsverhandlungen unter dem Eindruck leerer Kassen und unsicherer Perspektiven ab. Zu spät wurde erkannt, dass die Konjunktur schon wieder angezogen hatte und die Notwendigkeit, die Staatsfinanzen zu sanieren, an Dringlichkeit verloren hatte.

Noch schlechter hatten die Koalitionäre die Dynamik eingeschätzt, die sie mit dem Plan, zu vier Fragen ein Referendum abzuhalten, auslösen würden. Völlig unvorbereitet wurde das Land in die Diskussion um ein Ausländerwahlrecht gestürzt. Bei der Frage zur Trennung von Kirche und Staat bekamen schließlich sowohl die Regierung als auch das katholische Erzbistum kalte Füße und rauften sich zu einem Kompromiss zusammen. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage: Wäre ein Kompromiss auch ohne die Androhung eines Referendums möglich gewesen? Oder anders ausgedrückt: War der politische Preis, den die Koalition mit der Referendumsklatsche gezahlt hat, den Einsatz wert?

Was zweifelsfrei feststeht, ist hingegen, dass es eine Regierungspolitik vor und eine nach dem 7. Juni 2015 gab. Von Radikalität keine Spur mehr. Risiken ging man kaum noch ein. Vor allem schien allen drei Parteien die Lust vergangen, ein gemeinsames Projekt für nach 2018 zu entwickeln. Was bis in die laufende Wahlkampagne mit hineinspielt.

Die Dynamik und Risikofreude der Dreierkoalition der Anfänge erklärte sich auch daraus, dass ihre führenden Köpfe den Moment genossen und, anders als die CSV, nicht den langfristigen Machterhalt ins Zentrum ihres Schaffens stellten. Die letzten Jahre der Mandatur waren hingegen sehr viel klassischer, immer mit einem Auge auf die nächsten Wahlen. Die Dreierkoalition wurde somit auch weniger ungewöhnlich, vielleicht für so manchen weniger beunruhigend, und somit auch etwas mehr wie eine CSV-geführte Regierung. Ob Blau-Rot-Grün somit auch ein wenig den “séchere Wee” für so manchen Wähler darstellt, werden wir in zwei Wochen wissen.

Sicher ist, die Wahlkampagne 2018 läuft in einer weit weniger angespannten Stimmung ab, als man es sich im Herbst 2013 hätte vorstellen können.