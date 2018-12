Was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus? Im Sozialismus wird erst verstaatlicht und dann ruiniert – im Kapitalismus ruiniert und dann verstaatlicht. In Luxemburg lebt man ein wenig beide Szenarien zugleich. Das Resultat ist eine sehr eigene Form der sozialen Marktwirtschaft.

Sie sichert den sozialen Frieden, verhindert flächendeckenden Sozialabbau und kann im Zusammenspiel mit fortschrittlichen Kräften die Negativauswüchse entfesselter Märkte lindern. Letztere verhindern, ist aber nur das Ziel von Randparteien. Stimmen zudem die Staatseinnahmen und die Konjunktur, lässt es sich als systembejahender Politiker eigentlich angenehm regieren. Eigentlich. Wären da nicht die Horrorszenarien von Ökonomen, die Finanzminister rund um die Welt ins Schwitzen bringen. Pierre Gramegna ist hier keine Ausnahme.

Dreierkoalition feiert sich selbst

Die Dreierkoalition feiert zwar zurzeit die „gute Gesundheit“ der Staatsfinanzen. Selbst die Sozialdemokraten ergötzen sich an der „schwarzen Null“. Allerdings wird ihnen die gute Laune von einem gänzlich unspektakulären Gremium vermiest: dem „Comité économique et financier“. Laut diesem sind Negativszenarien denkbar, in denen sich die finanzielle Situation Luxemburgs verschlechtern könnte.

Finanzminister Gramegna kommentierte diese Einschätzung gegenüber RTL: „Et soll een net Angscht wëlle maache mat Szenarien, déi vum ‘Comité économique et financier’ ausgerechent gi sinn.“ Seine Argumentation funktioniert ungefähr so: Man müsste eine viel tiefgreifendere Analyse vornehmen, die dann aber auch positiven Entwicklungen als Gegengewicht Rechnung trägt. Eine merkwürdige Definition von Risiko-Analyse. Denn: Die Analyse von wirtschaftlichen Risiken berücksichtigt nicht positive Entwicklungen, sondern versucht vielmehr, potenzielle Einnahmeverluste und das Schwankungsverhalten von Einflussgrößen auf diese einzuschätzen.

Bloß keine unangenehmen Fragen

Gramegna kritisiert zudem, dass die zwei Monate alten Szenarien etwas überlebt wären und die Einschätzungen mittlerweile „positiver und nicht negativer sind“. Auch hier zeigen sich Löcher in seiner Argumentation. Nun stimmt es, dass das Verändern des Zeitraums der Risiko-Analyse maßgeblich das Resultat beeinflusst. Dennoch wirkt es absurd, das Szenario eines Expertengremiums wegen mangelnder Komplexität infrage zu stellen und gleichzeitig von positiveren Szenarien zu sprechen, ohne die vermisste Komplexität in die eigene finanzielle Argumentation einfließen zu lassen. Hinzu kommt, dass die von Gramegna gewählte Argumentation äußerst kurzlebig ist, weil sie die Langzeitperspektive schlicht ignoriert.

Insofern ist der Finanzminister zumindest ehrlich, wenn er sagt, dass es der Regierung vor allem darum geht, die Bürger nicht zu verängstigen. Ob dies allerdings eine verantwortungsvolle Art des Regierens ist, sei dahingestellt. Denn die Szenarien des „Comité économique et financier“ umfassen nur negative Faktoren, die sich direkt auf Luxemburgs Finanzen auswirken würden.

Nicht berücksichtigt wird etwa, was passiert, wenn es zur nächsten internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise kommt. Was passiert, wenn es mal wieder heißt „Ruinieren und Verstaatlichen“? Diese Frage will die Regierung erst gar nicht öffentlich diskutieren. Die Zahlen stimmen ja. Ökonomen wie Paul Krugman, Nouriel Roubini oder William White denken jedoch ein wenig langfristiger: Sie sehen den nächsten Crash am Horizont.