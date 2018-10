Lieber L.,

dass Du, der so weit weg wohnt, von den Wahlen weißt, die in meinem kleinen Land stattfinden, ehrt Dich. Aber nein, Du musst Dir keine Sorgen um mich machen. Und noch einmal nein, Du, der Du seit Jahren immer rechter wirst in Deiner Gesinnung, kannst Deine Vorfreude gleich wieder begraben: In Luxemburg wird es nicht wie in Deinem Land – und wie in so vielen anderen – zu einem Rechtsruck kommen. Zumindest dieses Mal noch nicht. Vielleicht zieht dieser europäische Schnupfen ja an uns vorüber. Wir haben in dieser Hinsicht bislang immer recht gute Abwehrkräfte bewiesen.

Gleichwohl bin ich weiterhin überzeugt, dass Du die falsche, weil die Gesellschaften, in denen wir leben, zersetzende Seite der Politik gewählt hast. Die Seite der heuchlerischen Versprechen, die Seite, die vorgaukelt, der Ausländer und der Fremde und der Arme wären schuld. Die Seite, die die Reichen immer reicher macht, obwohl sie vorgibt, für den „kleinen Mann“ einzustehen.

Luxemburg im Jahr 2018, lieber L., geht es blendend. Die Wirtschaft brummt, die Schulen funktionieren, die Menschen kommen miteinander klar. Natürlich gibt es auch Bedrückendes: Wohnungen fehlen und diejenigen, die da sind, sind zu teuer, der Verkehr kollabiert, die Ungleichheit steigt auch in diesem reichen Land. Kurzum, Luxemburg bleibt ein Großherzogtum und wird so schnell kein Großherzigkeitstum.

Denn auch das haben uns die vergangenen fünf Jahre gezeigt: Egal, wer regiert, am Modell Luxemburg wird, wenn überhaupt, nur behutsam geschraubt. Wir bauen weiter auf den Finanzmarkt und, ganz ehrlich, es zeichnet sich auch am noch so weiten Horizont keine tragfähige Alternative für uns ab. Auch deswegen stehen wir nicht vor einer Richtungswahl. Die Politik bestellt den Finanzen den fruchtbaren Grund, den die Finanzen zuvor bei der Politik bestellt haben. Das ist aber kein Luxemburger Problem, sondern ein weltweites.

Dass ich das bedauernswert, gar skandalös finde, solltest Du aus unseren oft hitzig, immer offen geführten Diskussionen wissen. Dass ich nicht auf jemanden hereinfalle, der mir für ein solches oder andere komplexe Probleme einfache Lösungen anbietet, ebenfalls. Und die allermeisten meiner Mitbürger übrigens auch nicht.

Auch deswegen, lieber L., wirkt dieses Land vor den nun anstehenden Wahlen so tiefenentspannt. Bis auf die Politiker vielleicht, die um ihre Karrieren fürchten müssen; was ja auch nur menschlich ist. Angst um die Zukunft Luxemburgs aber haben auch diese nicht. Verschiedene gaukeln sie aus wahlkampftaktischen Gründen vor – die einen aus alten Reflexen, die anderen aus opportunistischer Kaltschnäuzigkeit; einen sicheren Erfolg verspricht ihnen das nicht.

Du, lieber L., hast Dich über den Brexit gefreut und über Trump, hast Marine Le Pen die Daumen gedrückt und die Österreicher und die Italiener zu ihren Wahlen beglückwünscht. Aber Du siehst doch auch, was mit den Menschen in diesen Ländern passiert ist: Sie sind jetzt noch viel mehr gegeneinander, als Menschen es sowieso immer sind. Die Spalter haben ihr Ziel erreicht: In ihrem ganzen Gegeneinander sehen die Menschen nicht mehr, was um sie herum passiert – und die Herrschenden können Axt anlegen, woran sie wollen.

Dabei, lieber L., ist es doch genau das, worauf wir uns bislang letzten Endes immer einigen konnten: Dass man Mächtigen nicht blind folgt, ihr Gesagtes kritisiert, ihre Taten hinterfragt. Lass uns doch wenigstens dieser Linie gemeinsam treu bleiben. Aber vergiss nicht: Hinterfragen, kritisieren, bemängeln – all das geht nur in freien und demokratischen Gesellschaften. Jene, denen Du hinterherläufst, wollen das Gegenteil davon.

Auf bald, Dein Freund A.