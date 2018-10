Brasilien droht eine rechte Militärdiktatur. Alle Umfragen sehen Jair Bolsonaro als kommenden Präsidenten der achtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Für die Stichwahl gegen den linken Fernando Haddad am Sonntag werden dem früheren Oberst 57 Prozent vorhergesagt. Ein klarer Sieg demnach (siehe Seiten 2 und 3). Dabei ist Bolsonaro für viele Beobachter dümmer als Donald Trump und gefährlicher als der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Beides auf einmal, das muss man erst einmal hinbekommen. Bleibt festzuhalten: Die Liste der irren weißen Männer, die die Welt unsicherer und sich selber reicher machen, wird wohl um einen Eintrag länger. Als wenn sie nicht schon lange genug wäre.

Bolsonaro verteidigt die Militärdiktatur, hetzt gegen Frauen, Schwule und Arme, will in einem Land mit 60.000 Morden im Jahr jeden bewaffnen, den Regenwald abholzen, verehrt Folterknechte, die Frauen im Beisein ihrer Kinder Ratten in die Vagina einführten, will 30.000 Linke ausradieren, um das Land wieder in die rechte Spur zu bringen, fährt unfassbare Fake-News-Schmutzkampagnen auf WhatsApp, verhöhnt die Hinterbliebenen der Opfer der Militärdiktatur, die nach ihren Vermissten suchen, schließlich wühlten nur Hunde nach Knochen.

Wer gegen ihn ist, wird als „Kommunist“ diffamiert. Das reicht den meisten Wählern an Abschreckungspotenzial schon. Die eigenen Anhänger hat Bolsonaro mit seinen Hetztiraden längst radikalisiert. Sie erstechen Wähler des Konkurrenten oder ritzen ihnen Hakenkreuze in die Haut. Bolsonaro ist seit fast 30 Jahren als Abgeordneter verschiedenster Parteien aktiv in der brasilianischen Politik, trotzdem gilt er als Anti-Establishment, als Kämpfer gegen Elite und Korruption. Diesen Spagat hinzubekommen, scheint spätestens seit Trump eine der leichteren Übungen machthungriger Autokraten.

Hinter Bolsonaro stehen Waffenfanatiker, Industrielle, Großbürgertum, Klimawechselleugner und Evangelikale, die aus Brasilien eine Theokratie machen wollen. Und er wird wohl gewählt. Von Reichen wie von Armen, von schwarzen Frauen und von Schwulen, von Jungen und von Alten. Also von künftigen Profiteuren wie von künftigen Opfern seiner angekündigten Politik. Willkommen im nächsten Kapitel unserer Post-Truth-Zeit, in der Fakten nichts mehr wert und Provokationen alles sind.

Gewinnt Bolsonaro die Wahl, ist das ein Wendepunkt für ganz Südamerika. Zu groß, zu wichtig ist Brasilien, als dass die Nachbarn unberührt blieben. Dabei schwenkt die Region, nach einem eher kurzen Ausflug nach links, sowieso wieder nach rechts: Argentinien, Paraguay, Chile, Kolumbien werden liberal-konservativ bis rechtspopulistisch regiert. Da hat einer wie Bolsonaro, den viele einen Faschisten nennen, noch gefehlt, um das Pendel vollends umschwingen zu lassen. Die genannten Demokratien, auch die brasilianische, sind noch jung, ihre Institutionen wenig gefestigt, die Macht des Militärs nicht ganz abgeschüttelt.

Das Autoritäre und Reaktionäre schlummert geduldig – und wartet nur auf seine Gelegenheit, wieder zu alter Macht zu gelangen. An Brasilien lässt sich absehen, wie schnell das gehen kann. Noch bis vor sechs Monaten galt Bolsonaro fast allen Brasilianern als Lachnummer. Jetzt geht bei vielen die Angst um.