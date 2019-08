Wenn ein Thema die Luxemburger derzeit genauso viel beschäftigt wie der Klimawandel, dann ist es wohl die Krise auf dem Wohnungsmarkt. Seit häufig nicht einmal mehr die Mittelschicht sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen kann, steht das Thema ganz oben auf der politischen Agenda.

Am schlimmsten trifft es aber die Geringverdiener, die sich nie eine eigene Wohnung, geschweige denn ein Haus werden leisten können. In Luxemburg fehlt es vor allem an erschwinglichen Mietwohnungen. Ihr Anteil am gesamten Wohnungsbestand lag 2017 bei rund 5 Prozent. Europäische Spitzenreiter in diesem Bereich sind die Niederlande mit 30 Prozent, Österreich mit 24 Prozent und Dänemark mit 21 Prozent. Davon ist Luxemburg noch meilenweit entfernt.

Zu lange wurde im Großherzogtum eine Laissez-faire-Politik beim Wohnungsbau betrieben. Anstatt Wohnungen für seine Bürger zu schaffen, förderte der Staat durch steuerliche Vergünstigungen die Spekulation mit Bauland und Immobilien.

Mit der neuen Wohnungsbauministerin Sam Tanson („déi gréng“) scheint endlich ein Umdenken einzusetzen. Die staatlichen Wohnungsbau-Agenturen „Fonds du logement“ und „Société nationale des habitations à bon marché“ (SNHBM) erhalten mehr Mittel und sollen verstärkt Mietwohnungen bauen. Weil es an Bauland fehlt, investiert der Staat in den Kauf von Grundstücken. Bei den Reizthemen Grundsteuer und Enteignung ist die Regierung noch zurückhaltend, doch im Rahmen der geplanten Steuerreform und Verfassungsrevision könnten auch in diesen Bereichen neue Prioritäten gesetzt werden. Und nicht zuletzt will Sam Tanson das 40 Jahre alte Gesetz über die Wohnungsbeihilfen reformieren, um endlich eindeutige Kriterien für soziales und erschwingliches Wohnen festzulegen.

Die vollständige Reform des Gesetzes von 1979 nimmt aber Zeit in Anspruch. Um bis zur Verabschiedung dieses Gesetzprojekts nicht tatenlos zuzusehen, hat die Regierung bereits einige konkrete Entscheidungen getroffen. So verlängerte die Wohnungsbauministerin kürzlich die Laufzeit der Konventionen mit privaten Bauträgern für staatlich subventionierten Wohnungsbau von 20 auf 40 Jahre, um zu verhindern, dass erschwingliche Wohnungen, deren Bau der Staat mit bis zu 75 Prozent bezuschusst, zu schnell wieder Marktpreise erlangen und zu Spekulationsobjekten werden.

Besser mit gutem Beispiel vorausgehen

Ausgerechnet der „Kierchefong“ widersetzt sich nun via Luxemburger Wort dieser sinnvollen sozialen Maßnahme. Der Fonds fühlt sich benachteiligt, weil die Ministerin ihm eine Konvention von 40 Jahren für ein Bauprojekt unterbreitet hat, während sie offenbar mit zwei anderen privaten Bauträgern Konventionen über 20 Jahre abgeschlossen hat. Die Ministerin hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, doch sollten sie stimmen, wäre diese Ungleichbehandlung selbstverständlich nicht in Ordnung.

Es spricht aber Bände, dass der Kirchenfonds sich offenbar nicht dafür einsetzt, dass alle Konventionen mit einer grundsätzlichen Laufdauer von 40 Jahren abgeschlossen werden, sondern stattdessen auf seinem Recht beharrt, noch eine Konvention mit einer kürzeren Laufzeit zu bekommen. Die kürzere Laufzeit beschleunigt natürlich die Aussicht auf Profit, ein Modell, das die Wohnungskrise nur begünstigt und verschärft hat und daher eigentlich längst der Vergangenheit angehören sollte.

Dabei stünde es dem katholischen Kirchenfonds und dem barmherzigen Bistum gut zu Gesicht, mit gutem Beispiel voranzugehen, anstatt sich in die Liste der privaten Bauträger einzureihen, für die der subventionierte Immobilienmarkt lediglich ein weiteres Instrument ist, um sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern.