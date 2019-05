Etwa 30 Jahre ist es her, dass es erstmals hieß: „Schwimmen in der Sauer ist aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gestattet: Der Fluss führt zu wenig Wasser und ist zu stark mit Bakterien belastet.“ Die offiziellen Schwimmbäder an der Sauer waren bereits längst geschlossen. Bis heute hat sich daran nur wenig geändert. Als am 1. Mai die Badesaison offiziell begann, wurde mitgeteilt, dass Baden in Remerschen, in Weiswampach und am Stausee gestattet ist. Hier ist die Wasserqualität exzellent.

Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass in der Sauer oder in der Alzette niemand mehr schwimmen darf. Und die Jugendlichen, die heute gegen den globalen Klimawandel auf die Straßen gehen, haben die sauberen Flüsse, die einst zu den touristischen Reizen des Müllerthals zählten, nie gekannt.

Aber Flüsse und Wasser im Allgemeinen sind für Politiker keine populären Themen. Staatliche Investitionen sind überdurchschnittlich teuer und bleiben unsichtbar – was beides daran liegt, dass viel unterirdisch gebaut werden muss. So wird von Politikern oftmals versucht, notwendige Infrastruktur-Investitionen dem Nachfolger zu überlassen. Glücklicherweise hatte die EU das Großherzogtum zu Strafen verdonnert, als es notwendige Kläranlagen einfach nicht gebaut hatte.

Mit viel Verspätung wird nun seit einigen Jahren daran gearbeitet. Die Experten hoffen, dass nach dem Ausbau der Kläranlage in Diekirch die Sauer in vier bis fünf Jahren wieder richtig sauber sein könnte. Die Flüsse im Land sollen bereits heute in einem besseren Zustand sein, als sie es vor zehn Jahren waren.

Zum offiziellen Badeort wird die Sauer aber nie wieder werden. Unter anderem wegen des Klimawandels (und der daraus folgenden Veränderungen bei den Niederschlägen) bleibt der Wasserpegel zu niedrig, um (laut den aktuellen Regeln) Baden zu erlauben. Badegäste seien schädlich für Flora und Fauna in den niedrigen Gewässern. Auch die Natur brauche Platz. Möglicherweise könnte der See in Echternach in einigen Jahren (Prozeduren und Messungen benötigen Zeit) zum offiziellen Badeort erklärt werden. Auch die Mosel wäre theoretisch noch eine Option.

Was die Alzette angeht, so haben die Experten keine Hoffnungen mehr. Im Sommer, wenn der Fluss nur wenig Wasser führt, stammen 70 bis 80 Prozent des Wassers aus Kläranlagen, heißt es. Mehrere 100.000 Menschen leben im Einzugsgebiet der Alzette.

Insgesamt klingt das alles nur sehr wenig ehrgeizig. Und das in einem Land, das zu den reichsten der Welt zählt und (zumindest) in Sonntagsreden den Umweltschutz sehr hoch hält. Doch solange die wenigen offiziellen Badegewässer nicht wegen Blaualgen gesperrt sind, denkt niemand an Wasser.

Fast jeder Bürger weiß, dass es staatliche Fördergelder für Elektroautos gibt, doch kaum jemand weiß, dass es auch für Wasserschutz einen millionenschweren Fonds gibt. Dabei sollen landesweit nur drei Prozent der Gewässer in gutem Zustand sein. Für Wasser gibt es hierzulande einfach kaum ein Bewusstsein.

Doch letzten Endes – auch wenn die Sauer nie wieder zum Badeort erklärt werden wird – haben die Flüsse, die in der Nationalhymne hoch besungen werden, es verdient, sauber durch die Wiesen, Felsen und Wälder zu fließen. Es würde die Lebensqualität der Bürger verbessern und die anliegenden Regionen als Tourismusziele wieder attraktiver machen. Im Sinne des Klimaschutzes soll ja auch nicht jeder zum Baden zuerst ins Flugzeug steigen müssen.