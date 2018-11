Womit beschäftigen die sich eigentlich? Warum machen die nichts? Was soll jetzt schon wieder reguliert, liberalisiert oder vereinheitlicht werden? Wenige Gebilde können so frustrierend sein wie die Europäische Union. Irgendwie ist sie immer präsent, gleichzeitig aber nie wirklich dort, wo man sie gerade bräuchte. Alles dauert ewig, wobei die ganzen Prozeduren nicht zu durchschauen sind. Nur eines scheint sicher: Jede ihrer Entscheidungen ist kritikwürdig, von links, von rechts, meist von beiden Seiten zugleich.

So ist sie halt, die EU: eine Organisation des ewigen Kompromisses, der unendlichen Verhandlungen und der langen Wege von der Idee bis zur spürbaren Veränderung im Leben ihrer Bürger. Nicht wirklich zufriedenstellend, aber gäbe es sie nicht, müsste man sie schnellstens erfinden.

Wobei die Frustrationen mit Brüssel auch wieder nicht so unterschiedlich von jenen mit der nationalen Politik oder der staatlichen Bürokratie sind. Es bleibt aber ein grundlegender Unterschied. Dort, wo, außer bei vielen Katalanen, einigen Flamen und vereinzelten Bayern, der Nationalstaat bei aller Unzufriedenheit als gegebener Fakt akzeptiert wird, ist dies bei der EU anders. Hier wird selbst 65 Jahre nach ihren Anfängen regelmäßig mit der Idee geliebäugelt, sie doch einfach zu verlassen.

Am 23. Juni 2016 wurde diese Wunschvorstellung erstmals Wirklichkeit: Das Vereinigte Königreich wird der EU den Rücken kehren. Doch seither müssen sich die Briten mit der äußerst unangenehmen Frage beschäftigen: Geht das überhaupt? Jetzt, da die Verhandlungen um den Austritt in ihre Endphase gehen, bleibt nur eine Schlussfolgerung: Nein, das geht nicht.

Sicher, am 29. März 2019, um 23 Uhr GMT, wird Großbritannien nicht länger EU-Mitglied sein – Brexit. Dies wird jedoch nichts daran ändern, dass Tausende EU-Entscheide auch jenseits des Ärmelkanals weiter angewendet werden müssen. Dies gilt nicht nur für solche aus den vergangenen Jahrzehnten, sondern auch für welche, die zukünftig verhandelt werden, ohne dass die Regierung von Elisabeth II. mit am Tisch sitzen wird.

Denn bei aller Frustration: Die EU, mit ihrer lästigen Detailarbeit zu Richtlinien, Verordnungen und Beschlüssen, beeinflusst das Leben der Europäer grundlegend. Und vor die Wahl gestellt, haben die Briten festgestellt, dass sie auf das Wenigste davon zu verzichten bereit sind. Es ist eben nicht normal, dass Bürger eines Nationalstaats einfach so in einen anderen reisen, dort Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen, sich niederlassen und ihre Rentenansprüche mitnehmen können. Genauso wenig wie es normal ist, dass ein Bauer seine Gurken problemlos über Grenzen hinweg verkaufen kann. Dies erscheint Europäern nur normal, weil das jahrzehntelange Bohren dicker Bretter in Brüssel und Straßburg es ermöglicht hat.

Es ist erschreckend einfach, in diese Wirklichkeit mit markigen Sprüchen von „nationalen Interessen“ hineinzupoltern. Man kann sogar Wahlen und Referenden damit gewinnen. Anderthalb Jahre nach dem Brexit-Entscheid steht aber etwas fest: Mit den Konsequenzen dieser Entscheidung will letztlich niemand leben.