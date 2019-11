Bei John F. Kennedy ist es“Ich bin ein Berliner“, bei Martin Luther King „I have a dream“. Sie gehören zu jenen Menschen, bei denen ein kurzes Zitat genügt, um sie in Erinnerung zu rufen. Bei Mario Draghi wird der Satz, wohl unausweichlich für einen Zentralbanker, etwas länger, dafür weniger poetisch sein: „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“

Die Herausforderungen für die Europäische Zentralbank (EZB) und den Euro wurden mit dieser Aussage im Sommer 2012 nicht wie von Zauberhand beantwortet. Aber sie machte auch dem letzten Spekulanten an den Finanzmärkten klar: Eine leichte Beute, wie Anfang der 1990er Jahre das britische Pfund, würde der Euro nicht werden.

Das ändert nichts daran, dass die Währungs- und Zinspolitik der vergangenen zehn Jahre für die meisten kaum nachvollziehbar ist: Seit Jahren gibt es keine nennenswerten Zinsen mehr auf dem Sparkonto. Geld zum Hausbau bekommt man hingegen für weniger als 1,50 Prozent Zinsen nachgeworfen. Der Einzelne beurteilt die Situation wohl rein nach der persönlichen Lage, je nachdem, ob er eher Geld auf der hohen Kante hat oder bei der Bank in der Kreide steht. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne diese Niedrigstzinsen wären die Wohnungspreise in Luxemburg über die letzten zwölf Monate kaum um über elf Prozent gestiegen.

Den Mitgliedstaaten der Eurozone geht es ähnlich wie den Haushalten. Die Sparnation Deutschland weint Mario Draghi keine Träne nach. Diese laufen eher für die vermeintlich verpassten Zinseinkünfte. Schaut man stärker nach Süden, findet sich hingegen kaum Kritik an „Super Mario“.

Doch auch Deutschland würde ein Blick über den Tellerrand guttun. Dass der deutsche Bankensektor seit der Finanzkrise getrost als drittklassig bezeichnet werden darf, ist nicht der EZB anzukreiden. Vor allem muss man sich der Frage stellen, was denn bitte die Alternative zum Euro und zur Währungspolitik der EZB gewesen wäre.

Trotz der tiefsten Wirtschaftskrise seit den 1970er Jahre haben die Euroländer nach 2008 auf einer Insel der Stabilität gelebt: Gegenüber ihren wichtigsten Handelspartnern, den anderen Euroländern, blieb alles beim Alten. Allein ein Blick in die frühen 1990er-Jahre offenbart, was ohne den Euro geschehen wäre: Der Wechselkurs der Deutschen Mark wäre durch die Decke gegangen, der französische Franken hätte nicht mithalten können, während die Belgier und Luxemburger zwischen Hammer und Amboss geraten wären.

Ein Blick in die Schweiz, die derzeit auch Negativzinsen hat, zeigt des Weiteren: Ob die deutschen Zinsen derzeit ohne Mario Draghi höher wären, darf bezweifelt werden. Denn das wahre Problem der deutschen Sparer ist volkswirtschaftlicher Natur: Da weder die private noch die öffentliche Hand derzeit viel investiert, gibt es kaum einen produktiven Nutzen für das tapfer ersparte Geld. Deutschland kann man daher nur raten, etwas weniger auf Mario Draghi zu schimpfen und etwas mehr in die zu oft marode Infrastruktur zu investieren.