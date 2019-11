„Bio“ oder „Öko“, beides Synonyme für eine andere Art der Lebensmittel, sind längst nicht mehr nur Luxus. Zumindest im Kopf der Menschen. Wer das allerdings auf dem Tisch haben will, muss automatisch auch für eine andere Art der Landwirtschaft sein. Bauern, die umstellen wollen, brauchen Mut, riskieren viel. Und sehen sich oftmals einer in ihren Augen unsicheren Zukunft entgegengehen. Während der Umstellungsphase allein gelassen, von Kollegen belächelt und auf unbekanntem Terrain unterwegs.

„Bio“ aber hat seinen Preis. Nicht nur auf dem Tisch. Wenn viele das auf dem Tisch haben wollen, müssen die Biolandwirte mehr geschätzt und vor allem während der Umstellung mehr gefördert werden. Sie leisten unbestritten Landschaftspflege, die wir dringend brauchen. Das ist eine Gemeinwohlleistung, die ihnen keinen Cent mehr bringt.

Das muss sich ändern. Denn die Vorteile von Ökolandbau sind im Zuge der Klimadebatte längst nicht mehr diskutabel. Und vielleicht hilft es in der Tat, wenn die Bauern sich zusammenschließen und vom Anbau bis zum Handel alles in ihrer Hand behalten. Die Biog ist ein guter Ansatz und hat viele junge Bauern in ihren Reihen. „Auf diesen jungen Menschen liegt die Hoffnung“, sagen Experten wie Hartmut Vogtmann.

Wenn sich Ökolandbau mehr und mehr durchsetzen sollte, in Luxemburg ist das angepeilt, bleibt zu hoffen, dass Bioprodukte nicht dasselbe Schicksal erleiden wie seriell hergestellte Lebensmittel. Masse wird meist irgendwann substanzlos, weil die Rohstoffe zur Zubereitung von irgendwoher kommen. Aus Ländern, in denen die EU mit ihren Kontrollen keinen Einfluss hat. Sie sind nach wie vor die strengsten, die es gibt, wenn auch nicht lückenlos.