Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet die CSV nun die geplante Verfassungsrevision gekippt hat. Immerhin war sie es, die die Reform zusammen mit der LSAP initiiert hat und es war ihr Abgeordneter Paul-Henry Meyers, der viel Zeit und Anstrengung in die Ausarbeitung eines neuen Textes gesteckt hat. Doch seit die CSV nun eigenen Aussagen zufolge in der Opposition „angekommen“ ist, weht in der Partei ein neuer Wind. Von der Vergangenheit will man nichts mehr wissen, Parteipräsident Frank Engel hat sogar auf dem letzten Kongress behauptet, den CSV-Staat habe es nie gegeben. Dabei haben die Christsozialen kein anderes Ziel als diesen CSV-Staat wieder aufzubauen. Dafür braucht die CSV aber alle vier Wahlbezirke, weil sie im Osten und Norden trotz leichter Verluste noch immer bei weitem die stärkste Partei ist.

Alleine der CSV dafür die Schuld zu geben, ist aber zu kurz gegriffen. Neben den Christsozialen profitiert vor allem die aufstrebende DP von den Wahlbezirken. Nicht umsonst hat DP-Staatsminister Xavier Bettel vor einigen Monaten die Parteien dazu gedrängt, sich in dieser Angelegenheit zu positionieren, wohl wissend, dass es keinen Konsens gibt.

Dass die gesamte Verfassungsrevision nun an der Frage nach dem einheitlichen Wahlbezirk scheitern soll, ist bedauerlich. Die Reform ist dringend notwendig, denn das Grundgesetz von 1868 enthält trotz zahlreicher Änderungen noch Passagen, die dem Großherzog mehr Macht verleihen als dem Parlament. Auch wenn diese Paragrafen seit Jahrzehnten in der Praxis nicht mehr angewandt werden, besteht theoretisch noch die Möglichkeit, bestimmte Rechte einzuklagen.

Viele dieser veralteten Paragrafen sollen nun schrittweise erneuert werden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass das Grundgesetz ein einheitlicher Text ist und die Veränderung eines Artikels Auswirkungen auf andere Artikel haben kann, wie der Verfassungsexperte Paul-Henry Meyers darlegt. Ob diese Kohärenz mit der nun vereinbarten Prozedur erreicht werden kann, ist fraglich.

Sollte die Reform der Verfassung scheitern, wäre das für Luxemburg ein Armutszeugnis. Spätestens dann könnte man es definitiv keinem mehr verübeln, wenn er Luxemburg nicht nur als Steuerparadies, sondern auch noch als Bananenrepublik bezeichnet.