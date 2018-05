Kleider machen Leute, das ist bekannt, wie es aber zum feinen Zwirn kommt, erfuhr Robert Spirinelli im Gespräch mit Andreas Fischer, Geschäftsleiter des gleichnamigen Modehauses in Nennig und gelernter Textilbetriebswirt.

Das Modehaus Fischer ist in Luxemburg, aber auch im Bereich der Uniformen für Musikvereine und Behörden tätig, bestens bekannt und liefert mittlerweile pro Jahr um die Tausend Exemplare ins Großherzogtum. Wie es dazu kam, erläutert der Geschäftsführer: “In der Tat hat das zugenommen. Seit 2003 beliefern wir die luxemburgische Eisenbahngesellschaft und auch in Gemeinden Vereine und Reiseunternehmen, die sich verständlicherweise alle untereinander kennen, was somit zu sehr viel Mundpropaganda führt.”

Mythos Montecristi

Dass der Panama-Hut aus dem Ecuador stammt, wissen viele. Claude Molinaro begab sich auf Spurensuche in den Ort, dessen Name für Stohhüte feinster Qualität steht.

Beaufort bis Brügge

Die belgische Küste und Brügge im Zeichen von zwei außergewöhnlichen Kunstereignissen. Hier Kunst am Strand, dort die Vorstellung einer “flüchtigen” Stadt. Marc Schonckert sah sich bei den beiden “Triennales 2018” in Westflandern um.

Last und Lust

Der brandneue Opel Combo ist in erster Linie ein Nutzfahrzeug für fünf bis sieben Insassen. Daneben kann er aber auch mit moderner Linie und aufwendigem Interieur glänzen, das ihn weit über den gewöhnlichen Nutzeffekt hinaushebt.

Beim BMW M5 dagegen dominieren Kraft und pure Sportlichkeit auf Basis ausgefeilter Motor- und Fahrwerks- sowie Antriebstechnologie. Umso besser, wenn sich 600 PS auch im anspruchsvollen Design eines 5er BMW ausdrücken dürfen. Doch wer mit dem M5 über eine geschlossenen Rennpiste brettert, geniesst eher Fahrspass denn Ausstattung. Eigentlich ist dieser M5 zu teuer für den gelegentlichen Ausflug auf die Piste und zu imponierend stark, um sich auf normaler Strasse wie ein normales Auto zu benehmen.

Hämmern in die Tiefe des Mars

Bis heute sind der Aufbau des Roten Planeten sowie die Größe und Beschaffenheit des Mars-Kerns nur ungenau bekannt. Die InSight-Mission wird neue Erkenntnisse liefern, wie sich das Mars-Innere und ganz allgemein Gesteinsplaneten wie die Erde entwickelt haben.

Honig vom Hoteldach

Imkern zwischen Hochhäusern: Seit 2017 haben fleißige Insekten das Dach des Sofitel Luxembourg Europe in Beschlag genommen. Inzwischen “arbeiten” die Bienen unter der Leitung von Hugo Zeler an ihrem zweiten Honig-Jahrgang.

Kochkunst in Perfektion

Seit März gibt der neue Chefkoch die kulinarische Richtung des Fine-Dining-Restaurants “Le Luxembourg” in Wemperhardt vor. Daisy Schengen hat ihn und sein Team besucht und eine Kostprobe seiner Kochkunst genossen.

So kommt Ihr Stubentiger gut durch die heißen Tage

Katzen können in nur sehr begrenztem Maße schwitzen, heißt es auf unserer Haustierseite. Wie Sie ihrem Liebling helfen können, die mit der Hitze besser zurechtzukommen, lesen Sie am Samstag in Ihrem Magazin im Tageblatt.

Denn sie entzündeten das Licht

Diese Woche im Quergelesen: René Oth auf einer faszinierenden Bilderreise durch die fast vergessene Welt der Etrusker.

Die Riesen der Meere

Wale sind etwas ganz Besonderes. Sie sind die größten Bewohner des Meeres, dabei aber ziemlich harmlos. 90 unterschiedliche Arten gibt es auf der Erde. Auch die Delfine gehören dazu. Eine Kinderseite von Heike Bucher.

Robert Spirinelli/Marc Schonckert/Daisy Schengen