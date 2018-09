Wie aus Kindern selbstbewusste Erwachsene werden

In einem Interview mit Karin Kiesendahl vom “SOS-Kannerduerf” erfährt Daisy Schengen, wie man mehr Entspannung in den Alltag der Kinder bringen kann. Dieses Gespräch wurde im Vorfeld einer Fachkonferenz geführt, die Mitte Oktober in der “Abbaye de Neumünster” stattfinden wird.

In einem weiteren Beitrag erfahren wir, wie aus Kindern starke Erwachsene werden können. Dr. Michael Ungar, ein kanadischer Forscher, behauptet, dass nicht nur Kinder, die behütet aufwachsen, eine besondere Resilienz entwickeln. Man sollte den Kindern mehr zutrauen, meint er, um ihnen damit die Voraussetzung zu bieten, Erwachsene mit starker Persönlichkeit zu werden.

Vorsicht vor dem Netz

Über sexuellen Missbrauch von Kindern geht es im Beitrag von Daisy Schengen, der zeigt, wie sehr Kinder in der heutigen Welt von Handy und Internet bedroht sind. Psychologin Julia von Weiler erklärt, warum und wie man Kinder das richtige Rüstzeug mit auf den Weg gibt, das ihnen hilft, sich nicht nur im Netz gegen Pädophilie wehren zu können.

Zeppelin am Himmel

Ein einzigartiges Flugerlebnis ist eine Reise im Zeppelin. Ein Luftfahrtexperte weiht uns ein in die Welt des Zeppelin-Fliegens, über Start- und Landevorbereitungen, die Ein- und Ausstiegsprozeduren, den Flugkomfort, den man an Bord genießt und die Aussicht 300 Meter über der Erde. Wer will, kann am 28. oder 20. September ab Bonn mitfliegen.

Science-Fiction

Wie die Welt morgen sein wird oder sein kann, beschreibt die Literaturgattung Science-Fiction und behandelt gleichermaßen Horrorszenarios wie Wunschträume. René Oth schreibt in “Quergelesen” über eine Auswahl von Büchern aus dem Reich “imaginäre, aber mögliche” Fiktion.

E-Power und Familienfahrt mit viel Platz

Der Hyundai Kona Electric ist das erste vollelektrische SUV seiner Kategorie und begeistert mit leisem Auftritt, kraftvollem Durchzug und enorm viel Reichweite. Dabei ist dieses fünftürige SUV mindestens so gut ausgestattet wie ein vergleichbares Auto seiner Klasse mit Verbrennungsmotor. Ein ganz besonderes Erlebnis für Marc Schonckert. Als beispielhaft muss man das Raum- und Komfortkonzept des neuen Ford Focus Kombi bezeichnen, der mit seiner Größe imponiert, aber auch mit seinem ausgezeichneten Fahrverhalten, wobei Spurtreue und Kurvenfreude nicht minder betont werden wie guter Federungskomfort auf schlechten Straßen.

Zeitsprung

Neue Reiseziele für die Wintermonate, besonders an den Feiertagen zum Jahresende, üben jetzt schon ihren Reiz auf all diejenigen aus, die von erholsamen oder aufregenden Wochenenden im Winter irgendwo in Europa träumen. Trips in die Natur oder Wochenendreisen mit Konzertbesuch, Kunstevents oder einfach das Flair einer Großstadt zu erleben, romantische Hotels oder einsame Schneelandschaften genießen, beim Durchblättern des Winterkatalogs von Voyages Weber wird auch der eingefleischte Stubenhocker aufhorchen und Pläne schmieden.

Kanäle und Waale

Das eine sind künstliche Wasserläufe, die einst zur Bewässerung von Bauern im Meraner Talbecken gebaut wurden, das andere ist der Name für diese Kanäle, an denen entlang Pfade verlaufen, die nicht nur Einblick in die Geschichte dieser Waale geben, sondern dem Wanderer auch Entspannung und die Abgeschiedenheit der Natur bieten.

Neue Biersorte

Neue Biersorte unter bekanntem Namen: erhöhte Nachfrage nach regionalen Produkten haben die Bierbrauer aus Bascharage zu einem neuen Bier inspiriert. Daisy Schengen nach einer ersten Kostprobe.

Gemütlicher Kumpel

Es geht um den Neufundländer. Ein Hund, der trotz oder gerade wegen seiner Größe die Gemütlichkeit in Person ist. Auch für weniger erfahrene Hundebesitzer geeignet. Nach einem ausgiebigen Bad sollte man ihn allerdings nicht gleich ins Wohnzimmer lassen.

Es geht wieder los

Fit für das neue Schuljahr? Nun, aller Anfang ist immer schwer und viele haben so ihre Probleme damit, wenn morgens der Wecker klingelt und Schule angesagt ist. Heike Bucher gibt Tipps zur optimalen Vorbereitung, welche den neuen Alltag für Kinder leichter und verdaulicher machen sollen.

Daisy Schengen, Roby Spirinelli, Marc Schonckert