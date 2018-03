Auf 40 Pfoten durch den Schnee

Andere freuen sich auf Frühlingsanfang und Sommerferien, Raphael Fiegen liebt Schnee

und Eis: Im Februar kommenden Jahres geht der Abenteurer mit Hunden, Schlitten und Skiern auf eine knapp 35 km lange Expedition am Polarkreis im schwedischen Lappland.

In Schneemassen und Eiseskälte lebt der 29-Jährige seinen großen Traum – und möchte gleichzeitig auf eine heimtückische Krankheit aufmerksam machen. Unsere Korrespondentin Anke Eisfeld hat ihn getroffen.

Selfmademan mit sozialer Ader

Nicht das Sofa, sondern die Schwimmhalle ist das Ziel von Guy Bertemes, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Der Justizvollzugsbeamte aus Lintgen hat als erster Luxemburger den Bodensee schwimmend durchquert.

Doch Guy Bertemes ist nicht nur Einzelkämpfer, sondern trainiert auch jugendliche Flüchtlinge, berichtet unsere Korrespondentin Anke Eisfeld.

Ungepflegte Zähne können tödlich sein

Parodontitis erhöht das Risiko erheblich, an Krebs zu erkranken und zu sterben. Der Grund: Mundbakterien beflügeln das Krebszellenwachstum. Auch das Risiko für Herzerkrankungen und Diabetes steigt deutlich, berichtet unser Korrespondent André Anwar.

Lasset die Blumen sprechen

In Hollands Top-Attraktion, dem 32 Hektar großen Keukenhof, sind bereits viele Frühblüher und im Willem-Alexander-Pavillon schon mehr als 500 Sorten farbenprächtige Tulpen zu sehen. Farbenprächtig ist in Lisse bei Amsterdam der berühmte Blumenpark in seine bereits 69. Saison gestartet. Alle Pflanzungen sind in diesem Jahr dem Thema „Blumenromantik“ gewidmet.

Saisoneröffnung im Europa-Park

Mit frischem Look sowie neuen Attraktionen und Gastronomieangeboten ist die „Grande nation“ das Highlight der Saison. Den spannenden Attraktionen und rasenden Bahnfahrten konnte unser Freizeitpark-Experte Denny Dura nicht widerstehen.

Citroen und Opel

Zwei SUVs unterschiedlicher Art stehen bei Marc Schonckert auf dem Programm. Da ist einmal der C3 Aircross, ein lustiger Geselle mit auffälligem Design innen wie aussen, und der Opel Grandland X mit neuem Diesel, der es in sich hat.

Der C3 Aircross ist ein gut aufgelegter Begleiter für Stadt und Land, der sich leistungsmässig bescheiden aber komfortmässig anspruchsvoll gibt. So soll es sein, wenn man im Quartett oder im Quintett unterwegs ist und entspannt dahinfahren will. Obwohl, ein Benziner mit manuellem Getriebe, das erfordert etwas an Schaltarbeit.

Die hat man im Opel Grandland X Ultimate nicht, wenn ein leistungsstarker Diesel und eine sanfte Automatik zusammen arbeiten. Der neue Zweiliter Diesel im Grandland X ist ein Muster an Kraft, Durchzugsvermögen und Ausdauer. Der Diesel ist noch lange nicht am Ende, im Gegenteil.

“Mehr als nur ein Moment”

Die Freude war riesengroß, als Yann Castano im vergangenen Oktober von Gault & Millau zum “Chef de l’année 2018” gekürt wurde.

Worin die Wurzeln seiner Küche liegen, wie sich der Alltag seit der Auszeichnung verändert hat und warum diese ein Teamverdienst ist, verriet der Chefkoch Daisy Schengen in einem sehr persönlichen Interview.

Laserkommunikation aus dem All

Das erste Hochleistungs-Weltraum-Boden-Laserkommunikationssystem wird in Kürze auf der Bartolomeo-Plattform der Internationalen Raumstation ISS installiert. Das System mit dem Namen Osiris wird direkte Verbindungen zur Erde mit einer Datenrate von 10 Gbit/s über eine Entfernung von rund 1.500 Kilometern ermöglichen.

Wein und Kunst

Domaines Vinsmoselle präsentieren außergewöhnliche Weine im außergewöhnlichen Design. Drei Fotografen gestalten die Flaschenausstattung für erlesene Tropfen der Luxemburger Mosel. Herbert Becker war bei der Präsentation dabei.

Der beste Freund des Menschen

“Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos”, vermerkte einst Loriot und bezeugte damit die große Liebe des Menschen zum Hund. In der Serie Quergelesen zeigt René Oth auf wie Menschen das wahre Glück finden, wenn sie “auf den Hund kommen”.

Kaninchenhaltung…

Es ist der Wunsch vieler Kinder und gerade zu Ostern ist das Verlangen nach dem eigenen Nager groß und viele Geschäfte bieten sie auch an. Um aber Enttäuschungen und Haltungsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, sich vor der Anschaffung darüber klar zu werden, ob ein Kaninchen wirklich das passende Haustier ist.

Nicht schön, aber schlau

Schön sind sie nicht wirklich, aber trotzdem gibt es Menschen, die sie richtig süß finden: Ratten. Manche halten sie sich sogar als Haustiere. Doch die meisten wollen ihnen am liebsten gar nicht begegnen. Dabei sind Ratten ganz intelligente Tiere, findet Heike Bucher.

Robert Spirinelli/Marc Schonckert/Daisy Schengen