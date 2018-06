Mit wenigen Zutaten Urlaubsfeeling zu Hause zaubern – wie das gelingt, verrät Ihnen Daisy Schengen im Beitrag “Auf einen Drink” mit leckeren und einfachen Cocktailrezepten, auch von alkoholfreien Drinks.

Zeichen gesetzt haben mal wieder Winzer aus Luxemburg mit ihren Produkten. Bei einem der größten Wettbewerbe in diesem Bereich, dem “Concours mondial de Bruxelles” in China, konnten sie sich gegen die Konkurrenz von 9.200 Weinen und Schaumweinen aus aller Welt durchsetzen und Auszeichnungen wie “Großes Gold”, “Gold” und “Silber” mit nach Hause bringen. Warum China inzwischen auch zu den Weinnationen gezählt werden muss? Entdecken Sie die spannende Antwort am Samstag im Magazin.

Abenteuerferien

Ob Reiten, Schluchtenklettern, Schatzsuche, Fledermaus-Safari oder eine Bienen-Wanderung: Abwechslung wird auf dem Ferienprogramm besonders großgeschrieben.

Ein Stück Geschichte kehrt ins neue Zeitalter zurück

Zwischen Römer und Dom sind die Bauzäune gefallen und die Altstadtrekonstruktion mausert sich bereits jetzt zum Publikumsmagneten. Robert Spirinelli schlängelte sich durch das neue Eldorado der Main-Metropole und machte sich ein Bild vom künftigen Altstadtleben.

Spar-SUV und Titelträger

Mit dem Peugeot 3008 GT entdeckte Roby Spirinelli ein sparsames SUV, das trotz aller Verbrauchsbescheidenheit nicht mit Platz und Komfort geizt. Ein Alltagsauto mit vielen Vorzügen und einem nicht alltäglichen Cockpit.

Als Auto des Jahres 2018 ist der Volvo CX40 derzeitiger Titelträger einer begehrten Auszeichnung. Volvo hat ihn im Vergleich zu der vorherigen Generation seiner SUVs etwas eckiger gestaltet, was ihm ausgezeichnet steht. Und dann sein Zweiliterdiesel, der Marc Schonckert begeisterte, obwohl Volvo unlängst den mittelfristigen Ausstieg aus dem Diesel bekannt gegeben hat.

Fliegende Stromer

Immer mehr leichte Propellerflugzeuge mit Elektroantrieb kommen auf den Markt –

und ihre Leistungen verbessern sich ständig, berichtet Flugzeugexperte Jürgen Schelling.

Liebe oder Antipathie?

Haustierliebhaber sollten die Körpersprache ihrer tierischen Freunde genauer beobachten und deuten lernen. Denn in diesem Fall zeigt beispielsweise der Kanarienvogel beide Emotionen mit dem Schnabel an.

En passant par un Logis

Karim Soleilhavoup, directeur général de la Fédération internationale des Logis depuis bientôt un an, a répondu aux questions de Robert Spirinelli.

Kostbares Glück

Als Leiter der Gastronomie im Hotel “Le Royal” in Luxemburg sorgen Chefkoch Patrice Noël und sein Team nicht nur für das leibliche Wohl von Gästen wie du und ich, sondern auch von royalen und prominenten Persönlichkeiten. Daisy Schengen sprach mit dem gebürtigen Franzosen über Glück, Wohlbefinden und Behaglichkeit beim Restaurantbesuch.

Die Fußball-WM

In zwei Wochen fängt in Russland das bekannteste Fußballturnier der Welt an – die Fußballweltmeisterschaft der Männer. 32 Teams nehmen daran teil. Und jedes Spiel wird von Millionen Menschen vorm Fernseher verfolgt. Auch von Heike Bucher.

Daisy Schengen/Roby Spirinelli/Marc Schonckert