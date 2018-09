Was ist besser? Kosmetik aus der Apotheke oder aus der Drogerie? Und was versteht man unter der Bezeichnung Kosmetik? Daisy Schengen hat sich umgehört und erfahren, dass es in Luxemburg eine Kosmetikverordnung gibt. Und noch einiges mehr.

Einfach wagen!

Sie war jahrelang Moderatorin bei RTL Deutschland und ist jetzt in der Modebranche tätig. Daisy Schengen unterhielt sich mit Birgit Schrowange, die sich mit ihren 60 Jahren unternehmungslustig und zielstrebig wie einst gibt.

Sprachliches aus dem Wunderland

René Oth unterhält den Leser mit einem Blick hinter den Spiegel in Fabel-Universen, mit Dramen, in denen der Mensch neue Welten erschaffen will, göttliche Städte entdeckt oder Mythen erschafft.

Ein General ohne Schlacht

Das “Château de Malbrouck” kennen viele, doch nicht jeder weiß, wie es dem General dort erging, der von einer Schlacht träumte, die sich nie ereignen sollte. Francis Wagner über seinen Ausflug zu einer perfekt restaurierten Burg.

Dolomiten-Panorama

Begeisterung pur empfand Marc Schonckert bei einer Autofahrt durch die Dolomiten und einem Abstecher in die Sella Ronda. Er wollte ein Auto entdecken und erlebte gleichzeitig eine Landschaft, die ihn in ihren Bann zog.

Strom, Umwelt und Auszeichnung

Mercedes setzt bei den leichten Nutzfahrzeugen auf Elektroantrieb und fährt damit richtig. Und macht sich sodann an einem neuartigen Hybrid-Konzept mit Brennstoffzelle zu schaffen. Des Weiteren fuhr Marc Schonckert den neuen Mazda CX-3 mit neuen, umweltfreundlichen Motoren, die alle die neue Euro-6d-Norm erfüllen, dafür aber nur bescheidene Fahrleistungen bieten, was Temperament und Antritt betrifft. Doch für den Alltag bei uns sind diese Motoren goldrichtig, muss auch er zugeben. In einem Nachtrag über die IAA Nutzfahrzeuge kommt er auf die Auszeichnungen zurück, welche die PSA-Gruppe, Ford und MAN in den jeweiligen Kategorien des “Nutzfahrzeuges des Jahres 2019” erhielten.

Langstreckenträume

Demnächst wollen die Airlines nicht nur in die Luft gehen, sondern dort auch länger bleiben. Beispiel: die australische Gesellschaft Qantas, die neue Flugzeuge für den 20-Stunden-Flug nonstop von London nach Sydney braucht. Unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen erzählt, was es damit auf sich hat.

Weinmessen auf neuem Kurs

Eine Weinmesse ist eine Entdeckungsreise für Genießer. Jetzt ist wieder die Zeit der “Foire aux Vins” gekommen, die sich je nach Veranstalter mehr oder weniger erfinderisch, unkonventionell und abwechslungsreich gestaltet. Daisy Schengen und Marc Schonckert über Ausnahmetalente und Neue Welle.

Küchenfeuer, frischer Wind und ein Koch, der Vollgas gibt



Jan Schneidewind ist laut eigener Aussage zwar kein Rebell, aber ein wenig Abwechslung und frischen Wind würde er sich wohl wünschen. Daisy Schengen erfuhr im Gespräch mit ihm, wie das im “Atelier du Windsor” so läuft. Entertainer, Ausbilder, Erzähler und vor allem ein ausgezeichneter Hotelier und Meisterkoch mit Herz, das ist Patrick Kops aus dem “Val Fleuri” in Mersch. Marc Schonckert traf ihn und erfuhr allerhand, nicht aber das Alter des Kochs.

Clickertraining

Hunde hören eher auf ein akustisches Klicken als auf ein gesprochenes Kommando. Clickertraining hilft, den Hund zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren. Das Geräusch eines Clickers – das kann ein Knackfrosch sein – ist frei von Emotionen, im Gegenteil zur menschlichen Stimme und erlaubt, einen Hund spielend leicht zu konditionieren. Natürlich braucht es dazu einer gewissen Vorbereitung. Aber lesen Sie selbst.

Mit Biss

Zähneputzen, für die einen eine lästige Gute-Nacht-Pflicht, für die anderen eine extrem wichtige Aufgabe. Heike Bucher sagt uns, wie wichtig gesunde Zähne sind und was wir dafür tun sollen und müssen.

Daisy Schengen, Roby Spirinelli, Marc Schonckert