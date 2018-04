In dieser Ausgabe machen wir unseren Körper mit sanften Übungen fit für den Sommer. Physiotherapeutin Kathi Sperling zeigte Daisy Schengen sechs einfache Trainingseinheiten, mit denen Sie schnell und ohne zusätzliche Geräte zum gewünschten Ziel kommen.

Wer hätte das gedacht? Fitness ist vererbbar. Laut einer deutschen Studie ist die wohltuende Wirkung körperlicher und geistiger Aktivität nicht nur für die Person selbst von Vorteil. Sie wird auch auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Zumindest bei Mäusen, nun soll der Mechanismus beim Menschen untersucht werden, berichtet unsere Korrespondentin Elke Bunge.

Lifting für eine alte Dame

Drei Jahre lang wird ein Symbol Frankreichs allmählich unter Planen verschwinden und dann strahlend neu nach und nach wieder enthüllt. Der Eiffelturm, der in Frankreich weiblich ist, erhält ein Lifting, berichtet Helmut Wyrwich aus Paris.

Rund um Hopfen, Wasser und Malz

Nirgendwo sonst gibt es eine so große Dichte an Brauereien wie in Franken. Über 1.000 Jahre Braukultur mit jedem Schluck – Willkommen in der Heimat der Biere.

Wer sich ein frisch gezapftes fränkisches Bier schmecken lässt, wird Teil einer einzigartigen Braulandschaft. Genussvolle Begegnungen mit dieser Braukultur ermöglichen traditionsreiche Feste, Wander- und Radwege, Museen und Brauseminare.

Luxus GT in zweifacher Ausführung

Die eine ist eine Weiterentwicklung einer erfolgreichen Modellreihe bei Mercedes, die andere ist eine koreanische Interpretation einer GT-Limousine mit Power und Flair. Marc Schonckert hatte zweimal das Vergnügen.

Die neue Mercedes A-Klasse sieht noch sportlich eleganter aus als ihr Vorgänger und sie fährt sich wie eine Limousine mit dem Handling und der Wendigkeit eines Sportwagens. Im Innen gibt es Luxus und aufwendige Kommunikations-Technologie. Dazu gehört lernfähige Software, welche auf Dauer die Sprachbefehle von Fahrer und Insassen entsprechend in die Tat umsetzt. Muss man probiert haben.

Beim Kia Stinger handelt es sich um eine GT-Limousine mit Fliessheck, Muskeln und grosszügiger serienmässiger Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Auch Fahrverhalten und Motorleistung sind Spitze. Mit 370 PS ausreichend motorisiert für sportlichen Tatendrang, mit aufwendigem Fahrwerk entsprechend stramm und zuverlässig auf den Beinen. Eine wahre Offenbarung in der Limousinen-Klasse.

Was du heute kannst entkorken …

Weinmacher Marc Desom lädt ein zur Frühjahrsverkostung in seinem Weingut in Remich. Sogar einige Tropfen aus dem aktuellen Jahrgang 2017 sind mit dabei. Herbert Becker hat sie für uns degustiert.

Frühlingsgrüße aus der Hauptstadt

Mit den Speisen auf der neuen Karte folgt Chefkoch Patrice Fourier im Restaurant des Hotels “Le Royal” dem Jahreszeitenwechsel und lässt auch auf dem Teller die Natur in teils recht ungewöhnlichen Kombinationen aufblühen. Daisy Schengen durfte vorab kosten.

Der “Fenestron” ist 50 geworden

Ursprünglich verkleidete man den Heckrotor, um einerseits das Bodenpersonal, andererseits aber auch den Rotor selbst beim Vorwärtsflug und unter schwierigen Betriebsbedingungen zu schützen. Der ursprüngliche Name “Fenestrou” – das provenzalische Wort für “kleines Fenster” – entwickelte sich schnell zum bekannten Fenestron.

Am 12. April 1968 hob der erste Fenestron, der von Paul Fabre und René Mouille erfunden wurde, am Heckausleger des zweiten Prototypen der Gazelle ab. Damit wurde der ummantelte Heckrotor zum Wahrzeichen von Sud Aviation, Aérospatiale, Eurocopter und schließlich Airbus Helicopters.

Eine Hundeallergie erkennen

Warum kratzt sich der Hund so viel, warum verändert sich das Wesen des Vierbeiners? All dies kann auf eine Allergie hindeuten. Wie Sie die Anzeichen richtig deuten, lesen Sie auf unserer Haustierseite.

So viele Gedenktage

Gedenktage erfüllen eine spezielle Aufgabe: Sie sollen an Themen erinnern, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten. Aber brauchen wir deshalb wirklich so viele Gedenktage? Und muss man wirklich an alles denken, fragt Heike Bucher.

Robert Spirinelli/Marc Schonckert/Daisy Schengen