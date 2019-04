Für junge Menschen ist er der Wein ihrer Großväter – zu gewöhnlich, zu uncool, zu „oldschool“. Dass der Rivaner viel mehr als nur ein Tafelwein ist, beweist er jetzt zum zweiten Mal beim einzigen Luxemburger „Wäiconcours“. Magazin-Autorin Daisy Schengen begibt sich für Sie in die Welt von Punkten, Proben und Prädikaten.

Eine Veranstaltung mit Signalcharakter: Am 4. Mai findet in Remich zum zweiten Mal die Veranstaltung „Gëlle Krëmmchen“ statt, der bisher einzige Weinwettbewerb in Luxemburg. Im Mittelpunkt steht der Rivaner, eine Sorte, die nach Meinung der Veranstalter zu lange stiefmütterlich behandelt wurde.

Das soll sich nun ändern. Nach einer strengen Prüfung folgt für die Gewinner-Rivaner Ende Juni die feierliche Krönung. Bei einer Gala-Veranstaltung am 28. Juni bekommen sie mit Brief und Siegel ihren Siegertitel verliehen. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der Confrérie St-Cunibert. Das Ziel: Man will den Weinbau, die Weinpflege, die Kultur und den Tourismus der Luxemburger Mosel fördern. Roby Ley, studierter Önologe und Direktor des „Institut viti-vinicole“ in Remich, steht derzeit der rund 500 Mitglieder starken Vereinigung vor. Zusammen mit seinem Vizepräsidenten und „ersten Ritter“ Dr. André Mehlen lüftet der Großmeister mehrere Geheimnisse darüber, was in den „heiligen Hallen“ am Tag des Wettbewerbs und bei der Preisverleihung passieren wird.