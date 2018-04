Für alle Fans des Fantastischen, Familien, Neugierige und Cosplayer steht an diesem Wochenende die Luxcon im “Forum Geesseknäppchen” an. Doch was ist eigentlich Cosplay und was fasziniert die Menschen an diesem Hobby? Samantha Berna und Laura Giacomini haben sich mit drei Luxemburgern unterhalten, die dieser Leidenschaft nachgehen.

Der „Darth Vader Luxemburgs“

Er ist wohl einer der ikonischsten Schurken der Filmgeschichte: Darth Vader. Aber Achtung: Dem Bösewicht mit schwarzer Ganzkörperrüstung und bedrohlichem Aussehen, der der “Star Wars”-Saga entstammt, kann man auch im richtigen Leben über den Weg laufen – sogar hier in Luxemburg.

Lars Gillen verkörpert den finsteren Charakter bereits seit 2014 bei diversen Conventions – Veranstaltungen für Menschen mit denselben Interessen, hier: Cosplays, Animes, Fantasy, … – sowie bei Treffen in der Hauptstadt und hat sich somit schon einen Namen gemacht, und zwar als “Darth Vader Luxemburgs”.

“Ein unbeschreibliches Gefühl”

“Ich lebe hiermit eines meiner Hobbys aus. Mir gefällt es besonders gut, ...