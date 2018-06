Was trägt Mann (und Frau) in der übernächsten Saison? Die Fashion Week in Mailand, die gerade zu Ende ging, stand im Zeichen der Herrenkollektionen. Vloggerin Mélody Funck, die zurzeit in Mailand studiert, fing für uns die angesagtesten Looks aus den Kollektionen ein.

Eine Auswahl ihrer ganz persönlichen Eindrücke aus Mailand hat sie in den Bildern und Texten festgehalten.

“Durch Hartnäckigkeit und etwas Glück habe ich es geschafft, ein Magazin zu finden, für das ich als Fotograf arbeiten konnte. Melbourne My Style hat mich unter Vertrag genommen, um sowohl die Shows als auch die Streetstyles zu fotografieren. Dadurch habe ich Einladungen zu neun Catwalks bekommen. Diese Chance habe ich genutzt, um die besten Fotos von der Mailänder Modewoche zu schießen.”

Von Mélody Funck