In dieser Ausgabe dreht sich (fast) alles um die Royal Wedding in Großbritannien am Samstag. Wir berichten über den Dresscode, die Schauplätze der Hochzeit sowie über das Programm während der kirchlichen Trauung.

Am Samstag geben sich Prinz Harry von England und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle vor 600 geladenen Gästen in der St.-George’s-Kapelle in Windsor das Ja-Wort. 100.000 Schaulustige werden ihnen zujubeln, Millionen ab 10 Uhr morgens vor dem Fernseher sitzen.

Austrian in Feierlaune

Am 31. März 1958 wurde die “Austrian Airlines – Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft” gegründet. Unter der Woche war im Technik-Hangar am Flughafen Wien-Schwechat etwas mehr los, denn die rot-weiß-rote Airline feierte ihr 60. Jubiläum und eine neue Boeing 777 wurde auf den Namen Sibanye “getauft”.

Acht besonders schöne Frühsommer-Wanderungen

Im Frühsommer, wenn auf den hohen Bergen noch Schnee liegen kann, sind Wanderungen in mittleren Höhenlagen die beste Wahl. Mit frischem Grün, anmutigen Landschaften und besten Ausblicken punkten acht besonders schöne Frühsommer-Wanderungen im Bregenzerwald. Der Landschaftsgenuss lässt sich selbstverständlich auch mit kulinarischen Freuden kombinieren.

Der Schwiegersohn und der geizige Muskelprotz

Wenn der neue Schwiegervater PSA heisst, dann ist der Opel Insignia so etwas wie der neue Schwiegersohn, der mit seiner Zuverlässigkeit und seinen guten Manieren ein gutes Bild in einer nicht gerade homogenen Familie abgibt. Der Insignia GSi sieht nicht nur gut aus, er fährt sich hervorragend und leicht und kann die Muskeln spielen lassen, wenn am Familientisch heiss diskutiert wird. Technisch kann ihm hier keiner etwas vormachen, doch er hat noch einen Haufen Überzeugungsarbeit zu leisten, bevor sein neues Umfeld merkt, was es wirklich an ihm hat.

Den Porsche Cayenne kennt jeder, doch wenn sich jetzt ein Luxus-SUV mit viel Kraft und Ausdauer so nebenbei einen E-Motor leistet, der autonom ungefähr 45 km weit kommt, dann ist das schon ein bemerkenswerter Spagat zwischen Sport und Sparsamkeit. Der Cayenne E-Hybrid wird dann leise, aber nicht unbedingt langsam. Denn ein Porsche ist er nach wie vor.

Blind Date mit Rivaner

In der Weinfamilie Luxemburgs haftet dem Rivaner fälschlicherweise der Ruf des “hässlichen Entleins” an. Dass diese spritzige und äußerst vielseitige Sorte viel mehr Potenzial in sich vereint, erfuhr Daisy Schengen als Laien-Jurorin bei einem Weinwettbewerb.

Ein Hund kommt zu Besuch

Den Menschen in Schulen, Krankenhäusern oder Altenheimen eine Freude machen: Das ist die Aufgabe von Besuchshunden. Welche Rassen sich für diesen anspruchsvollen Dienst eignen und wie die Ausbildung verläuft, erfahren Sie auf unserer Haustierseite.

Karl Marx – wer war das?

In Trier wurde gerade ein riesiges Geburtstagsfest gefeiert. Denn Karl Marx wäre am 5. Mai 200 Jahre alt geworden. Natürlich ist der Mann längst tot, aber er ist noch immer der berühmteste Trierer, den es gibt, meint Heike Bucher.

