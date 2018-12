Die meisten Igel sind mittlerweile im Winterschlaf. Nur diejenigen, die krank sind oder den Sommer über nicht genug gefressen haben, nicht. Jil vom „Centre des soins“ in Düdelingen kümmert sich liebevoll um die kleinen stacheligen Tiere, die nur mit der Hilfe von Menschen überleben können. Wir haben die junge Tierliebhaberin bei ihrer Arbeit begleitet und dabei eine Menge gelernt. Erfahren Sie in unserem Video alles, was Sie über Igel und ihren Winterschlaf wissen müssen.