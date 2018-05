Zugegeben, den Teint mit Bronzer zum Strahlen zu bringen, ist nicht wirklich neu.

Mit Puder oder einem Stift Frische ins Gesicht zu zaubern, ohne wie “angemalt” auszusehen, will gelernt sein. Wohldosiert sollte auch der neue Sommertrend 2018 – Schimmern im Hologramm-Stil – sein. Daisy Schengen gibt Tipps und Tricks.

Es war das Schicksal, das vor 34 Jahren die Wege des Casino 2000 und seines jetzigen Generaldirektors kreuzen ließ. Wie er die bisherige Entwicklung des Hauses erlebt hat, warum das Internet und verpasste Chancen der Politik dem Geschäft mit dem Glücksspiel heute mehr denn je gefährlich werden und wohin die Reise fürs Casino in Mondorf geht, erzählte der Generaldirektor Daisy Schengen.

“Niemand wusste, wie das laufen wird”

Am 20. April feierte die einzige Spielbank Luxemburgs mit einem rauschenden Fest ihr

35. Jubiläum. Gemeinsam mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Werner J. Wilhelm Wicker blickte Daisy Schengen auf die Geschichte des Casino 2000 in Mondorf zurück.

Die Bretagne: Hunderte kleine und große Inseln verteilen sich rings um die Küsten. Ihre Landschaften sind so vielfältig wie die Region selbst. Über den einzigen konvexen Strand und den nördlichsten Feigenbaum Europas, die einzigartige Glénan-Narzisse und die Widerstandskämpfer der Île de Sein.

Nur geringer Stickoxidausstoß bei neuen Dieselautos

Der ADAC hat in seinem Ecotest drei Dieselmodelle mit der neuesten Schadstoffnorm Euro 6d-Temp untersucht.

Bus- und Pannenspur erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, bedauert Marc Schonckert in seinem Kommentar.

Wechselbad der Gefühle

Der neue Nissan Leaf verströmt Fahrkomfort und liegt ganz vorne in der neuen E-Mobilität. Marc Schonckert fuhr ihn bis zum letzten Kilowatt.

Geringerer Verbrauch dank Absaugung

Projekt Aflonext: DLR-Forschungsflüge mit revolutionärem Seitenleitwerk zur Treibstoff-Einsparung/ Erstmals in Europa neues System zur Hybrid-Laminarisierung im Flugversuch getestet.

17 Gold- und neun Silbermedaillen für Crémants aus Luxemburg

Als einzige nicht-französische Weinbauregion darf die Luxemburger Mosel an dem prestigeträchtigen Weinwettbewerb teilnehmen. Und auch 2018 gelang den Winzern aus Luxemburg ein Achtungserfolg. Daisy Schengen berichtet.

Am 20. Mai findet im Biodiversum in Remerschen ein Weinfest der besonderen Art statt. An diesem Tag werden Moselweine aus Luxemburg, Deutschland und Frankreich auf Gerichte aus der syrischen Küche treffen.

Verrückte Truppe, verrückte Idee; Resultat: Folie 9°

Schüler des „Athénée de Luxembourg“ präsentieren die zweite Auflage ihrer Cuvée „Folie 9°“. In Kooperation mit Winzer Pit Pundel bringen die Jungunternehmer einen kalorien- und alkoholarmen frischen Sommerwein hervor. Herbert Becker war bei der Präsentation dabei.

Dunkles Rostbraun, feinste Raucharomen und ein Hauch königliches Purpur – die neue Kreation aus dem Hause „Moutarderie de Luxembourg“ kommt nicht nur äußerlich wie ein royales Oberhaupt daher. Viele Gerichte werden erst durch sie zum Star auf dem Grill. Daisy Schengen hat sie vorab probiert.

Putziger Nager aus den Anden

Der Chinchilla im Porträt: Das Thema unserer Haustierseite in dieser Woche.

Echte Hochstapler

Hast du schon mal von einem anderen Leben geträumt? Als berühmte Wissenschaftlerin oder reichem König? Geliebt, bewundert und gefürchtet von allen? Bestimmt, oder? Die meisten Menschen stellen sich vor, mehr Erfolg, mehr Geld, eine wichtige Aufgabe oder einen supertollen Titel zu haben. Manche tun dann sogar, als ob sie etwas davon hätten. Kann das gut gehen, fragt Heike Bucher.

Daisy Schengen/Robert Spirinelli/ Marc Schonckert