Er ist begehrt, beliebt, berühmt, berüchtigt und nicht zuletzt gefürchtet: die Gourmet-Bibel des Verlags Gault & Millau ist nach oder neben dem “Guide Michelin” der populärste Restaurantführer schlechthin. Im hauptstädtischen “Hotel Royal” wurden am Montagabend die diesjährigen Laureaten des Großherzogtums proklamiert und ausgezeichnet.

Von unserem Korrespondenten Herbert Becker

Der aktuelle Gastro-Guide der Region Belgien-Luxemburg für das Jahr 2019 erscheint am Montag, den 5. November in einer Erstauflage von 35.000 Exemplaren. Gleich 113 Adressen aus dem Großherzogtum finden Erwähnung, darunter gleich 14 sogenannte “Pop-Restaurants”, in denen der Gast binnen einer Stunde ein hochwertiges Mahl unter 35 Euro serviert bekommt. Den Titel “Pop of the Year” heimste hierbei Morris Clip mit seinem Restaurant “Tempo”, an der place de l’Europe gelegen, ein.

Mit Spannung erwartet wurde die Verkündigung des Küchenchefs des Jahres. Roberto Fani, Inhaber des gleichnamigen Ristorantes in Roeser, wurde diese Ehre zuteil und tritt damit die Nachfolge von Yann Castano aus dem “Oro e Argento” an. Dazu wurde seine Küche mit 16 von 20 möglichen Punkten belohnt.

Marc Declerck, Direktor des Gault & Millau, lobte Roberto Fanis einfache, direkte, jedoch auf hohem Qualitätsniveau funktionierende Kochkunst und sein ständiges, erfolgreiches Streben danach, seine Gäste auf dem höchsten Level zu bewirten. Der bescheidene und zurückhaltend auftretende Maître ließ den anwesenden Fotografen kaum eine Möglichkeit, ein Foto zu schießen. “Tutto va bene”, bemerkte er kurz und nahm die Glückwünsche seiner zahlreich anwesenden Kollegen entgegen.

Die ständige Suche nach Perfektion

Zur “Entdeckung des Jahres” avancierte der aus Hamburg stammende Hannes Graurock, Küchenchef im “Le Luxembourg” in Wemperhardt. Direktor Declerck hob hierbei die Kreativität und Authentizität Graurocks hervor.

Auf der ständigen Suche nach Perfektion für seine Backwaren ist seit mehr als 20 Jahren Jean Kircher (“Pains & Tradition”). Herausragende Handwerkskunst in seinem Metier unter dem Motto “Slow Baking” zeichnen ihn aus und die Macher des Guides honorieren dies mit dem Titel “Persönlichkeit des Jahres”. Das Haus “Hotel Royal” hatte ebenfalls Grund zur ausgelassenen Freude: Ihr Chef-Pâtissier Lionel Marchand aus dem Restaurant “La Pomme Cannelle” wurde zum “Pâtissier des Jahres” gekürt. Nach der Präsentation luden die Partner des Gault & Millau zu einer Cocktailparty ein.

Wer jetzt schon Lust auf Tafelfreuden hat, kann sich weitere Infos unter lu.gaultmillau.com abrufen. Dann bis zum nächsten Ma(h)l!

Top 5 der Restaurants

La Distillerie , Bourglinster 18/20

, Bourglinster 18/20 Mosconi , Luxemburg 18/20

, Luxemburg 18/20 Clairefontaine , Luxemburg 17,5/20

, Luxemburg 17,5/20 Ma Langue Sourit , Moutfort 17,5/20

, Moutfort 17,5/20 La Cristallerie, Luxemburg 16,5/20

Die Laureaten

Roberto Fani – „Ristorante Fani“: Chef de l’année

Jean Kircher – „Pains & Tradition“: Personnalité de l’année

Hannes Graurock – „Le Luxembourg“: Découverte de l’année

Claude Magnin – „Postkutsch“: Clin d’Œil de l’année

Jennifer Murgia-Radelet – „Restaurant Yves Radelet“: Hôtesse de l’année

Anthony Masson – Ma Langue Sourit: Sommelier de l’année

René Mathieu – „La Distillerie“: Culinary Innovators Restaurant Philosophy Award

Morris Clip – „Tempo“: Pop of the Year

Lionel Marchand – „La Pomme Cannelle“: Pâtissier de l’année