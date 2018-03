Der ehemalige “Top Chef”-Teilnehmer und gebürtiger Elsäßer Thomas Murer will im Sommer, gemeinsam mit seiner Frau, Émeline, ein neues Restaurant eröffnen. Das gab der Küchenchef Mitte März in einem Video auf Facebook bekannt. Gleichzeitig verkündete er sein Abschied als Küchenchef im Restaurant “Aal Schoul” in Hobscheid. Nach zwei Jahren dort, sei es an der Zeit “ein neues Projekt auf die Beine zu stellen”, so Murer.

“Es wird in einem wunderschönen Rahmen, an einem idylischen Standort” entstehen, verkündet der junge Küchenchef. Voraussichtliche Eröffnung soll im Sommer 2018 sein, der noch geheime Standort soll sich im Zentrum Luxemburgs befinden. Der “Explorator Guide” will wissen, das es sich dabei um Steinfort, nur wenige Kilometer von Hobscheid, handelt.

“Die Schule ist aus”

“Die Schule ist aus”, so ist das Facebook-Video von Murer überschrieben. Sein Nachfolger dort steht bereits fest. Es handelt sich um den Luxemburger Louis Scholtés, der die Region bestens kennt, heißt es in einer Mitteilung des Restaurants “Aal Schoul”.

Sein Handwerk erlernte Scholtès in der renommierten Fachschule Ferrandi in Paris sowie in der “École de gastronomie française”. Später arbeitete er in der gehobenen Gastronomie und Sternehäusern wie “Le Domaine Les Crayères”, “Ze Kitchen Galerie” und Hotel Ritz in Paris. Seine neue Aaufgabe in der “Aal Schoul” sei eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, heißt es.