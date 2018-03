Vier neue Dreisterne-Restaurants verzeichnet der Restaurant-Führer Guide Michelin in seiner 37. Ausgabe des Guide „Main Cities of Europe 2018“. Es handelt sich um Adressen in Barcelona, London, München und Stockholm. Dazu kommen noch 9 Restaurants, die sich ab jetzt mit 2 Sternen schmücken dürfen, drei davon in den Städten Madrid und Barcelona , sowie 58 neue Restaurants mit einem Stern.

Insgesamt finden sich in der Ausgabe 2018 des Stadt-Gourmet-Führers 380 Ein-Sterne-Restaurants. Die Stadt Luxemburg ist in dieser Liste nur mit einem Zweisterne-Restaurant sowie zwei Restaurants mit jeweils einem Stern vertreten.

Bemerkenswert, dass mit dem erst in 2007 eröffneten Restaurant „Onyx“ die ungarische Hauptstadt Budapest nunmehr ihr erstes Zweisterne-Restaurant überhaupt aufweisen kann. Das Onyx hatte 2011 seinen ersten Stern erhalten. Grund zur Freude hat auch das österreichische Wien, wo das „Konstantin Filippou“ seinen zweiten Stern erhielt und vier andere neue Restaurants mit je einem Stern ausgezeichnet wurden.

Der Restaurant-Führer „Main Cities of Europe“ listet insgesamt 2108 Restaurants aus 36 Städten in 20 europäischen Ländern auf.