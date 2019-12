Leckeres zum Naschen lässt sich im Nu zubereiten und schmeckt wunderbar zu Tee und Punsch in der Vorweihnachtszeit. Daisy Schengen teilt zwei Rezepte mit ihnen, die garantiert für leuchtende Augen bei den Beschenkten sorgen werden.

Zutaten für die Backmischung:

1 sauberes Einmachglas mit Schraubdeckel

260 g Zucker

50 g Backkakao

60 g Schokolinsen

50 g gehackte Haselnüsse

170 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

Zusätzliche Zutaten für einen Rührkuchen:

4 Eier

175 g weiche Butter oder Margarine

ca. 5 EL Milch

Zubereitung der Mischung:

1. In dem Einmachglas die Zutaten für die Backmischung schichten. Ein Trichter mit großer Öffnung (zum Befüllen von Marmeladengläsern) hilft, das Danebenkleckern der Zutaten zu vermeiden.

2. Auf einem Zettel oder auf dem Glas selbst mit einem (Glas-)Stift das Rezept für den Rührkuchen notieren und am Gefäß befestigen. Nach Belieben das Glas zum Verschenken dekorieren.

Zubereitung des Rührkuchens:

1. Die fertige Backmischung mit den oben angegebenen Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. In eine gefettete und bemehlte Form geben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad rund eine Stunde backen. Stäbchenprobe nicht vergessen.

Zutaten für den Teig:

100 g Rosinen (wer keine Rosinen mag, lässt sie weg)

100 g weiche Butter oder Margarine

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker oder Vanilleextrakt

170 g Quark

Orangenschalenabrieb einer Bio-Orange (oder 1 Päckchen Orangenschalenabrieb)

300 g Weizenmehl

1 TL Zimt

2 TL Plätzchen-/Stollengewürz oder Weihnachtsgewürz

2 TL Backpulver

100 g gemahlene Mandeln

Saft einer ausgepressten Orange

Zusätzliche Zutaten für die Fertigstellung:

ca. 200 g Butter oder Margarine

1 Packung Puderzucker

Zubereitung:

1. Orangenschale abreiben und beiseitestellen.

2. Orange aufschneiden und auspressen.

3. Die Rosinen im Orangensaft (und ggf. mit dem Vanilleextrakt) rund 30 Minuten, am besten länger oder sogar über Nacht, in einer Schale einweichen.

4. Butter und Zucker mit dem Mixer schaumig schlagen.

5. Den Quark hinzufügen und zu einer homogenen Masse verrühren. Je länger das Verrühren dauert, desto luftiger wird der Teig später.

6. Mehl abwiegen, mit Backpulver, Zimt und Plätzchengewürz mischen. (Falls Sie eine fertige Gewürzmischung benutzen, können Sie, je nachdem, auf den Zimt verzichten).

7. Nun das Mehl zur Butter-Quark-Mischung hinzufügen. Ein sehr klebriger Teig entsteht.

8. Nun die eingeweichten Rosinen samt Orangensaft und Vanilleextrakt hinzufügen und gründlich verrühren.

9. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

10. Jetzt die Hände mit Wasser befeuchten und kleine Kugeln (so groß wie Kokosmakronen) aus der Masse formen.

11. Die Konfekte auf ein Backblech mit genügend Abstand legen und für 10-12 Minuten backen.

Fertigstellung:

1. Während das Konfekt gebacken wird, in einem kleinen Topf 200 g Butter schmelzen. Vom Herd nehmen.

2. Puderzucker in eine Schale oder einen tiefen Teller geben.

3. Achtung, dieser Arbeitsschritt bedeutet Kleckerei und erfordert eine gute Koordination: Die gebackenen Stollenkonfekte auf dem Backblech kurz auskühlen lassen. Während das zweite Backblech mit dem Konfekt im Ofen ist, die abgekühlten Plätzchen in der warmen Butter mithilfe von zwei Teelöffeln wenden und anschließend im Puderzucker wälzen.

4. Die fertigen Konfekte in einer Keksdose abkühlen lassen. In kleine Einmachgläser abfüllen und mit einer Schleife verziert an liebe Menschen verschenken.

[/infobox]