Tipps und Tricks zum Gesundbleiben betreffen nicht nur das Leben zuhause oder in der Freizeit, sondern auch und besonders die Zeit, die Sie im Büro verbringen. Im Herbst und im Winter ist die Gefahr von Erkältung und Schnupfen ungleich höher als sonst, Rückenschmerzen durch schlechtes und zu vieles Sitzen im Büro kennen keine Saison. Und wer Sport treibt, lebt gesünder und länger, das ist ja bekannt. Interessanterweise hat man jetzt herausgefunden, dass Mannschaftssport wie Basketball oder Tennis hier mehr bringt als Einzelsport wie Fahrradfahren oder Joggen. Aber eigentlich reicht es schon, wenn Sie überhaupt Sport treiben.

Auf der Alm

Kein Bergsteiger, aber ein guter und ausdauernder Kletterer und Wanderer sollte er schon sein, der Schafhirt, der oben auf der Alm auf über 2500 Meter seine Herde durch den Sommer bringt. Ein spannender und Bericht von Wolfgang Machreich, der sich ganz oben in den Bergen umgeschaut und dort Norbert Brandtner getroffen hat.

Sicher verpackt in den Wintersport

Wintersport beginnt mit dem Packen und der Auswahl der richtigen Kleidung. Und dann muss alles richtig im Auto verstaut werden. Wie Ski und Schlitten, die auf dem Autodach ordentlich und vorschriftsmässig befestigt sein müssen. Und das gilt auch für den Transport im Innenraum.

Panne beim Heimspiel

Die deutschen Marken stahlen den Franzosen die Show beim “Mondial de l’Automobile” in Paris, das bestätigte ein Rundgang durch die Ausstellungshallen an der Porte de Versailles, wo Mercedes und Co mit viel Neuheiten glänzten und E-Mobile in aller Mund und bei den meisten Herstellern zu sehen waren, einige sehr realitätsfremd, andere so gut wie serienreif. Marc Schonckert sah sich in Paris um.

In Paris gehörte er zu den spektakulären Neuheiten bei Audi, einige Tage vorher hatte ihn Marc Schonckert schon in der wunderschönen Berglandschaft der Dolomiten fahren dürfen. Der Audi Q3 ist ein moderner Kompakter, der kein SUV mehr sein will und zwar eckiger, aber eleganter und dynamischer im Vergleich zu seinem Vorgänger geformt ist.

Die fliegenden Klassenzimmer

Eine tolle Neuigkeit für alle flugbegeisterten Jungen und Mädchen. Denn mittlerweile werden an vier Hoch- und Sekundarschulen Luxemburgs Schnupperkurse übers Fliegen und alle dazugehörenden Berufsausrichtungen wie Fluglotse, Mechaniker oder Flugzeugingenieur angeboten. Eine aussichtsreiche Initiative des SCRIPT vom Unterrichtsministerium, der LFTA, der Schulen und der in der zivilen Fliegerei tätigen Unternehmen und der hierfür zuständigen Behörden. Schade, dass es das nicht früher gegeben hat, bedauert Marc Schonckert.

Feuerbestattung für Vierbeiner

In Bangkok werden jetzt auch verstorbene Tiere feierlich eingeäschert. Wie weit Tierliebe gehen kann, zeigt dieser Bericht von dpa-Korrespondent Christoph Sator.

Festival und Rosé

Claude Wolf hat sich in den Weinregalen eines Supermarktes unter Weinsorten aus aller Welt umgesehen und weiss nur Gutes zu berichten. Und dem Rosé widmet sie ihre grosse Aufmerksamkeit, was nicht allein an der Farbe liegen kann. Was wird das erst, wenn der 2018er Jahrgang auf den Markt kommt?

Trinken nicht vergessen

Ums Trinken, weniger ums Geniessen, geht es auf Heike Buchers Kinderseite. Wasser ist ein allgegenwärtiger Stoff in unserem Körper, eine lebenswichtige Energiequelle, die stets ersetzt werden muss in dem Masse, wie man sie verbraucht. Das geschieht bei Sport, Spiel oder anderen Tätigkeiten. Kinder verspüren nicht immer gleich Durst, wenn sie so richtig bei der Sache sind und deshalb ist es an uns Erwachsenen, darauf zu wachen, dass sie stets wenig, aber regelmässig trinken. Dass Wasser besser und gesünder für den Körper ist als süsse Getränke, ist bekannt, aber daran hält man sich leider nicht immer hundertprozentig.

Daisy Schengen, Roby Spirinelli, Marc Schonckert