Der heiße Sommer in diesem Jahr wird längerfristig unsere Böden verändern. Zum einen leiden Bakterien und Pilze, die dort leben, darunter. Zum anderen bedingt die Hitze eine Veränderung in der Atmungsfähigkeit der Erde, so dass mehr Kohlendioxid freigesetzt wird. Das sagen zwei aktuelle Studien voraus, deren Erkenntnisse unsere Korrespondentin Elke Bunge vorstellt.

Heiße Luft über Ferrara

Vom 7. bis zum 16. September feiert die Unesco-Renaissancestadt Ferrara in Italien eines der großen europäischen Festivals der Heißluftballons. Über der Stadt in der Region Emilia-Romagna ist der Himmel dann voller bunter Sprenkel.

SUV-Königin und Luxus-Break

Eigentlich ist die neue DS7 Crossback kein richtiges SUV im Sinne von betonter Geländegängigkeit durch Allrad. Hat sie eben nicht, dafür aber einen prächtigen Look und ein verführerisches Interieur mit hohem Luxusaufwand. Die Fahrleistungen sind entsprechend, sie passen in den Rahmen komfortbewussten Fortkommens mit Chic und Charme. Marc Schonckert genoss jeden Kilometer.

Ein Break bewährter Machart ist der neue Volvo V60, besonders in der Top-Ausstattung „Inscription“ fügt Volvo dem traditionellen Sicherheits- und Komfortaufwand des Hauses eine Prise von wohltuendem Luxus hinzu, der aus dem Familien-Break ein anspruchsvolles Luxus-Break macht, wie Marc Schonckert feststellte.

Weltrekord

Hoch fliegender Pseudo-Satellit fliegt bei Erstflug länger als jedes andere Flugzeug vor ihm.

Britischer Gartenplatz mit Seepanorama

Wer als Golfspieler in den Westen Frankreichs fährt, sollte Bag, Ball und Schläger nicht vergessen. Alleine in der Normandie gibt es 40 Golfplätze. Helmut Wyrwich hat auf einigen davon gespielt und kann Geschichte und Geschichten über sie erzählen. Am Samstag: Etretat an der Alabasterküste zwischen Dieppe und Le Havre.

Alles fließt

Klimawandel und Umweltfragen werden künftige Generationen von Verbrauchern,

Winzern und Experten stärker beschäftigen als Veränderungen bei der Weinherstellung selbst, sagt Mikrobiologe Dr. André Mehlen, zuständig beim „Institut viti-vinicole“ (IVV) für

die Bereiche Önologie und Weinüberprüfung, voraus. Daisy Schengen hat die bedeutendsten von ihnen zusammengefasst.

Gartenglück der nachhaltigen Art

Auf unserer Haustierseite geht es heute um Nutztierhaltung oder wie ein mobiles Hühnerhaus Eierproduktion und Rasenpflege in einem übernimmt.

Gefühle erkennen

Angst, Trauer, Wut, Scham – das alles sind Gefühle, die sich nicht besonders toll anfühlen. Aber immer gut drauf sein kann niemand. Schlechte Gefühle gehören genauso zum Leben wie die guten, meint Heike Bucher. Denn ohne die schlechten zwischendurch könnten wir die guten gar nicht richtig genießen.

Daisy Schengen/Marc Schonckert/Robert Spirinelli