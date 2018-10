Mit den kälteren Tagen rückt die Grippezeit näher. Fachleute raten vor allem Risikogruppen zur Impfung. In der kommenden Saison müssen die Krankenkassen erstmals einen Impfstoff bezahlen, der mehr Erregertypen abdeckt als der bislang oft verwendete.

Um in der anstehenden Grippesaison gegen die Erreger gewappnet zu sein, empfehlen Fachleute schon im Herbst eine Impfung. Denn nach einer Impfung könne es noch bis zu zwei Wochen dauern, bis der Schutz vollständig aufgebaut sei, heißt es beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Daher sei es ratsam, sich schon von Oktober an impfen zu lassen. In der kommenden Grippesaison müssen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zudem erstmals einen Vierfach-Impfstoff zahlen.

Dieser deckt laut RKI im Vergleich zu dem bislang oft verwendeten Dreifach-Impfstoff ein größeres Erregerspektrum ab. Die beiden häufigsten Viren-Typen hätten jeweils zwei Untergruppen, die nun alle mit dem Vierfach-Impfstoff abgedeckt würden. “Das ist jetzt nicht das Allheilmittel”, sagte eine RKI-Sprecherin. Es sei aber eine höhere Chance als bisher, keine Grippe zu bekommen.

Die Grippe, auch Influenza genannt, kann den Fachleuten zufolge vor allem für einige Personengruppe gefährlich werden. Für sie sei eine Impfung ratsam. Dazu gehörten Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und viele chronisch Kranke. Auch für medizinisches Personal und Betreuer von Pflegebedürftigen sei die Impfung zu empfehlen. Wer direkten Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln hat, sollte sich den Fachleuten zufolge ebenfalls impfen lassen. Das schütze zwar nicht gegen die Vogelgrippe, beuge aber einer problematischen Doppelinfektion vor.