Ob Grippe oder Erkältung: Ist das Immunsystem geschwächt, helfen bestimmte Lebensmittel ihm gezielt wieder auf die Sprünge. Die Hühnersuppe, ein Klassiker aus Omas Küche, hat sich bei Infekten bewährt. Wer sich fleischlos ernährt, dürfte sich an unserem Vorschlag für einen „Sonntagssuppentopf“ erfreuen. Daisy Schengen hat aus den Kochbüchern von Sternekoch Alfons Schuhbeck und Naturmedizinerin Susanne Bihlmaier die besten Rezepte gewählt.

Hühnersuppe (nach Art von Alfons Schubeck)

Zutaten (4 Personen):

4 Hähnchenkeulen

3 EL Öl

1 Zwiebel (geschält)

1 Stange Staudensellerie (geputzt)

1 Karotte (geputzt und geschält)

2 Scheiben Knollensellerie (geschält)

1 Petersilienwurzel (geputzt, geschält)

1-2 EL getrocknete Champignons

6 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter

1 TL schwarze Pfefferkörner

4 Pimentkörner

2 Gewürznelken

4 Scheiben Ingwer

4 Petersilienstiele

1 EL Liebstöckel

(frisch geschnitten)

1 frisch geriebene Muskatnuss

Zubereitung:

1. Die Hähnchenkeulen waschen und trocken tupfen. In einer Pfanne im Öl auf der Hautseite anbraten.

2. Die Keulen in einen Topf in 2 1/2 l warmes Wasser legen. Zwiebel in grobe Spalten schneiden, Selleriestange längs halbieren.

3. Das Gemüse – bis auf die Pilze – in den Topf geben und die Suppe knapp unter dem Siedepunkt 50-60 Min. ziehen lassen.

4. Nach 20 Min. Garzeit Pilze und ganze Gewürze hinzufügen. 5 Min. vor Ende der Garzeit die Petersilienstiele dazugeben.

5. Die Keulen herausnehmen und enthäuten. Das Fleisch auslösen und zerkleinern. Das Gemüse herausnehmen, Kerbelwurzel und Karotte in Scheiben schneiden.

6. Jeweils etwas Gemüse und Fleisch in einen tiefen Teller geben, mit Suppe aufgießen. Mit Liebstöckel bestreuen und Muskatnuss darüberreiben.

Buchtipp:

Meine Kochschule

Kochen lernen mit Alfons Schuhbeck

von Alfons Schuhbeck

ISBN 978-3-89883-294-6

Verlag Zabert-Sandmann

Sonntagssuppentopf

Zutaten:

500 ml Wasser

1 kleine oder ½ Zwiebel, geschält

2 Karotten

½ Zucchini, Enden entfernt

½ rote Gemüsepaprika,

Stiel und Kerne entfernt

½-1 cm frischer Ingwer

1 Bio-Gemüsebrühwürfel

ohne Glutamat

1 TL Kurkuma

4-6 EL Erbsen, Tiefkühlware

50 g Dinkelvollkornnudeln

oder andere

Vollkornnudeln, gegart

Pfeffer, frisch gemahlen

Zubereitung:

1. Wasser im Wasserkocher aufkochen und in einen bereitgestellten Topf gießen. Ganze Zwiebel dazugeben und köcheln lassen.

2. In der Zwischenzeit das Gemüse waschen, bei Bedarf schälen. Karotten, Zucchini und Paprika jeweils separat mit der groben Rohkostreibe oder dem Apfelstifte-Einsatz des Gemüsehobels raffeln, den Ingwer auf der Glasreibe musig reiben.

3. Karotten, Ingwer, Gemüsebrühwürfel und Kurkuma ins Kochwasser geben, sprudelnd aufkochen, dann die Paprika dazugeben. Nach erneutem Aufkochen Erbsen, Zucchini und Ingwer hinzufügen, erneut aufkochen, klein geschnittene gegarte Spaghetti hinzufügen und noch eine Minute kochen lassen.

4. Zwiebel aus der Suppe entfernen, mit Pfeffer nach Geschmack würzen und servieren.

Buchtipp:

Tomatenrot + Drachengrün: 3x täglich

Das Beste aus Ost und West – antikrebsaktiv und

abwehrstark

von Susanne Bihlmaier

ISBN 978-3-7750-0630-9

288 Seiten

Hädecke Verlag