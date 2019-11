Sowohl Propellermaschinen als auch Düsenjets ist Raymond Neumann auf den Luxair-Routen geflogen. Nach 32 Jahren im Dienst seiner Airline geht der Kapitän von Bord. Am 31. Oktober landete der Flotten-Chef zum letzten Mal eine Boeing 737-700. Robert Spirinelli war unter den Fluggästen mit dabei.



Fliegen gehört heute zum modernen Lebensstil, Piloten aber gelten nach wie vor als „Helden der Lüfte“. Das ist allerdings nicht der Grund, warum Raymond Neumann den Beruf des Airline-Piloten gewählt hat. In eine Flugzeugkanzel wollte er nach seinem Studium auf jeden Fall.

Trotz aller Begeisterung für das Fliegen neigt er zunächst eher zum Job des Flugingenieurs als zu dem des Piloten. Allerdings spart in neueren Cockpits moderne Elektronik immer mehr den „dritten Mann“ ein, bis dieser schließlich unwiderruflich von Bord geht.

Eine Anstellung findet Raymond Neumann somit nicht im Bereich der Luftfahrt, sondern im Ausland, bei einem weltführenden Technologie-Konzern. Den Traum vom Fliegen gibt er dennoch nicht auf und sein Selbstbewusstsein sowie die Überzeugung, mit harter Arbeit an sein gestecktes Ziel zu kommen, verleihen dem gelernten „Ingénieur-technicien“ im wahrsten Sinn des Wortes Flügel.

Parallel zu seinem Beruf macht er den Privatpilotenschein beim Aero-Sport auf Findel und erlangt bei der Horizon Swiss Flight Academy den Berufspilotenschein.

Am 1. September 1987 folgt die Einstellung bei der Luxair. Im Grad des Copiloten hebt Neumann am folgenden 30. September zum ersten Mal mit einer Fokker F-27 Friendship zu einem Probeflug über Luxemburg ab. Rund 32 Jahre später, am 31. Oktober, landet Luxair-Flottenchef Raymond Neumann planmäßig eine Boeing 737-700 auf Findel, es war sein letzter Flug für die Airline, bevor er am 15. Dezember in Rente geht.

Anflug auf Luxemburg

In seiner langen Karriere wollte Raymond Neumann nie im Rampenlicht stehen. Trotz einem Arbeitsplatz über den Wolken und den vier goldenen Streifen an der Uniform ist er bodenständig und bescheiden im Auftreten. Unwetter und Gewitter konnte er umfliegen, eine Kursänderung zur Feierstunde war allerdings unmöglich. Da musste er nun mal durch. Auf Palma de Mallorca sind die Vorbereitungen für den Flug LG602 abgeschlossen und in wenigen Augenblicken ist die Boeing-737-700 bis auf den letzten Platz gefüllt. Per Ansage heißt Kapitän Neumann die Passagiere willkommen an Bord: „Es ist ein, zumindest für mich, ganz besonderer Flug, denn es wird mein letzter für die Luxair sein.“

Dann rollt der Flieger zur Startbahn, wenig später heulen die Triebwerke auf, der Jet beschleunigt und hebt von der beliebten Ferieninsel ab. Die Route führt über Menorca, Marseille, Nancy Richtung Findel. Gegen 11 Uhr schwebt die Boeing über Luxemburg ein und setzt sanft und präzise, in gewohnter „Neumann-Manier“, auf der Landebahn 06 des Lux-Airport auf.

Neumann bleibt weiter hochkonzentriert, denn die 737-700 muss erst mal sicher ausrollen und in Parkposition gebracht werden. Das überlange Klatschen seiner Passagiere hat er im abgeschirmten Cockpit sicherlich nicht ganz wahrgenommen, obwohl der Applaus-Pegel sogar die Dezibel der Turbinen für einige Momente übertönte. Erst die zierliche Stimme der Stewardess am Bordmikrofon unterbricht kurz den Applaus: „Häerzlech wëllkomm zu Lëtzebuerg …“ – es folgt eine kurze Pause – „Raymond, deng Landung war fantastesch!“, worauf der Applaus der Fluggäste wieder einsetzt. Der Jet rollt über die Taxiways und, nicht alltäglich, unter der Wasserfontäne der bereitstehenden Flughafenfeuerwehr hindurch.

Als die Motoren abgestellt sind und die Anschnallzeichen erlöschen, ist für die meisten der Passagiere Ferienschluss – für Kapitän Neumann allerdings das Ende einer makellosen und erfolgreichen Karriere.

„Ich beabsichtige nicht wirklich, noch jemals ein Flugzeug zu fliegen“, sagt Raymond Neumann. Aber so ganz will er dennoch nicht auf seine Passion verzichten: Im Flugsimulator wird er seine Erfahrungen an junge Piloten weitervermitteln.

Fragen an Raymond Neumann

Würden Sie den Pilotenjob noch einmal wählen?

Auf jeden Fall, es ist und bleibt nun mal meine Passion.

An was dachten Sie, als das Flugzeug erst mal geparkt und die Motoren definitiv abgestellt waren?

An die 32 letzten Jahren ohne Probleme und nennenswerte Zwischenfälle.

So ganz möchten Sie mit der Fliegerei nicht aufhören, oder?

Nein, ich werde weiter im Flugsimulator neue Berufskollegen für die Boeing 737 ausbilden.

Wie realistisch ist ein solcher Simulator?

Nun, die modernen Simulatoren sind so echtheitsgetreu, dass man nach der bestandenen Ausbildung gleich in der Lage ist, das Flugzeug auf der Strecke zu fliegen.

Wie wird der Pilotenberuf in Zukunft aussehen?

Piloten werden künftig immer mehr durch Automatisierung und modernere Avionik assistiert. Nach der Wegrationalisierung von unterstützendem Personal an Bord wie dem Navigator und dem Flugingenieur bleibt nur zu hoffen, dass nicht auch noch der Copilot eines Tages aus dem Cockpit verbannt wird.

Was ist eigentlich das Beste am Beruf des Piloten?

Es ist ein abwechslungsreicher Beruf mit vielen Herausforderungen.

Welchen Rat geben Sie jungen Leuten,

die sich für eine Pilotenkarriere entscheiden?

Naja, wer sich für diesen Job berufen fühlt, sollte sich auch den sämtlichen Herausforderungen stellen und sich dessen bewusst sein.

Hatten Sie jemals Angst im Cockpit?

Ganz klar nein, niemals Angst, aber immer großen Respekt vor der Wetterlage und der Technik.

Wo, außer im Cockpit, ist der beste Platz im Flugzeug?

Eigentlich überall, sofern einem das Fliegen Spaß macht.

Besonders gerne sind Sie mit einem Flieger voller Kinder in den Himmel

zum heiligen Nikolaus gestartet; wie oft haben Sie den guten Mann

über den Wolken besucht?

Sehr oft, es war immer eine Herzenssache, den Nikolaus über den Wolken zu finden, ihn an Bord begrüßen zu dürfen und schließlich zusammen mit den Kindern sicher auf dem Findel zu landen. Besonders schön waren die Momente, in denen die Kinder den Nikolaus entdeckten und für ihn gesungen haben.

Gibt es noch etwas, das Sie schon immer loswerden wollten?

Ich blicke nicht gerne zurück, früher war in unserem Beruf allerdings vieles unbeschwerter. Es gab weniger Flugverkehr, wenige Verspätungen und vor allem weniger administrativen Kram zu erledigen. Unabhängig von den heutigen strengeren Vorgaben ist man heute als Pilot bei Entscheidungen ziemlich eingeschränkt. Anders geht es aber wohl nicht mehr, denn der Flugverkehr in den letzten 30 Jahren hat um ein Vielfaches zugenommen, es ist schon fast verrückt, was alles am Himmel so rumfliegt.