“Hohe Qualität, perfekt ausgearbeitet” – Mit diesem Urteil würdigt der bekannte Gourmetführer “Guide Michelin” die ausgesprochene Liebe zum Detail von Chefkoch Cyril Molard und zeichnet ihn und sein Restaurant “Ma langue sourit” in Oetringen zum ersten Mal mit zwei Sternen aus. In der Begründung für die Ausgabe 2019 heißt es, dass Molard den Testern zufolge “nicht aufgehört habe, seine Gäste mit einer beeindruckenden Vielfalt an Geschmacksrichtungen zu überraschen”.

Bereits im vergangenen Jahr schwärmten die Tester von dem Restaurant “Ma langue sourit” in Moutfort, das allerdings damals aufgrund von Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen war. Dort gäbe es eine “Küche, die sich durch große Raffinesse auszeichnet” und absolut eine Reise wert sei, schrieben sie in der Ausgabe 2018.

Aus dem Nichts zum Michelin-Stern

Der zweite neue Sternenträger aus dem Großherzogtum mit einem “ganz frischen” Stern ist das Restaurant “Le Jardin d’Anaïs” in Luxemburg. Mitte Juni dieses Jahres eröffneten Pascal Soutiran und Annabelle Hazard “ihre Gartenidylle mitten in der Stadt”, wie unsere Kollegin Claude Wolf bei der Vorstellung des Restaurants im Tageblatt-Magazin schrieb.

Nur wenige Monate später loben die “Guide Michelin”-Tester “das elegante Restaurant und seine durch Handwerkskunst und Know-how des erfahrenen Küchenchefs außerordentliche Küche”. Darüber hinaus habe er es geschafft, seinen Gerichten dadurch “die entscheidende Finesse und Erlesenheit zu verleihen”.

Fast alles beim Alten

Insgesamt sind im Gastroführer für 2019 für Belgien und Luxemburg ganze 891 Restaurants aufgelistet, davon 139 Sternehäuser. In der neuen Ausgabe für Luxemburg finden sich zehn Häuser mit einem oder zwei Sternen.

In Luxemburg konnte “Mosconi” 2019 seinen zweiten Stern verteidigen. Vor einigen Jahren wurde dem Restaurant, das sich in Luxemburg-Stadt befindet, einer von zwei Sternen aberkannt, seit der Ausgabe 2017 bekam er ihn zurück. “Mosconi” war bisher übrigens das einzige Gourmet-Haus in Luxemburg mit zwei Michelin-Sternen. Im berühmten Restaurantführer stehen zwei Sterne für “außergewöhnliche Küche, für die sich ein erneuter Besuch unbedingt lohnt!”.

Ohne Stern weiter

Zu den Häusern mit einem Michelin-Stern gehören neben dem “Fani” in Roeser u.a. bekannte Adressen wie “Léa Linster” in Frisingen, “La Distillerie” in Bourglinster und “Toit pour Toi” und “Guillou Campagne” in Schouweiler oder auch “Clairefontaine” und “La Cristallerie” in der Hauptstadt.

“La Gaichel” in Eischen, “Favaro” in Esch/Alzette sowie das “Patin d’Or” auf der Kockelscheuer bekamen ihre Sterne aberkannt. “Favaro” schloss seine Türen in diesem Sommer für immer. Daher durfte Küchenchef Renato Favaro in seinem neuen Restaurant an derselben Adresse, mit dem klangvollen Namen seiner Heimatstadt “Como”, den Michelin-Stern nicht mehr führen.

Die Ausgabe des “Guide Michelin 2019 Belgien/Luxemburg” ist ab dem 22. November für 23,27 Euro in Luxemburg erhältlich. Der “Guide Michelin” kam 1900 zum ersten Mal und nur in Frankreich heraus und war ursprünglich als Werkstattwegweiser vom bekannten Reifenhersteller konzipiert worden.