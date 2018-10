Die fliegenden Klassenzimmer*

*frei nach Erich Kästner

DIMAS : Ein neues Optionsfach in Luxemburger Sekundar- und Berufsschulen soll Schüler für die Luftfahrt und die damit verbundenen Berufe begeistern.

Der Sport- und Freizeitfliegerei gehen die Jungen aus. Dank der Initiative DIMAS , einem Gemeinschaftsprojekt des Nationalen Unterrichtsministeriums mittels seiner Koordinationsabteilung für Forschung und pädagogische und technische Innovation „SCRIPT“, der Luxemburger Flugakademie LFTA, einer Anzahl Unternehmen aus der Zivilen Luftfahrt und der für die Luftfahrt zuständigen Verwaltungen und Behörden und nicht zuletzt unter Teilnahme der Sekundar-Schulen Lycée Aline Mayrisch, Lycée de Junglinster, Lycée Classique Diekirch und Lycée Technique Emile Metz, soll nun verstärkt Nachwuchs für alle mit der Luftfahrt verbundenen Berufsausrichtungen gefördert werden.

Als Kinder träumten wir vom Fliegen, stellten uns vor, wie wir da oben über den Wolken schwebten, „..dort, wo die Freiheit noch grenzenlos ist…“ wie einst Reinhard Mey behauptet hatte. Leider hat auch Fliegen seine Grenzen und zwar nicht nur physikalische sondern auch finanzielle. Jugendliche in der Schul- oder Berufsausbildung werden von den Kosten abgeschreckt, die den Erwerb eine Fluglizenz und die Ausübung dieses Hobbys prägen. Das Projekt DIMAS, was so viel heisst wie „Diplôme d’initialisation aux métiers de l’aviation et du spatial“ ,soll diesen Traum ermöglichen, dazu aber noch einiges mehr.

Nicht nur Fliegen

Denn bei dieser Ausbildung geht es nicht allein um den Beruf des Piloten, sondern um alle der Fliegerei angeschlossenen Berufssparten, wie Flugzeug-Ingenieur, Fluglotsen, Mechaniker, Flugzeugwartung, Meteorologie, Logistik und Sicherheit. Es sind dies Berufs- und Fachausrichtungen, auf die viele Jugendliche beim Ausdruck „Luftfahrt“ nicht immer auf den ersten Moment ansprechen, doch welche überaus interessante berufliche Perspektiven bilden. DIMAS ist ein Ausbildungs- und Orientierungsprojekt, das seit Anfang Oktober in den erwähnten vier Lyzeen läuft und etwa 50 Unterrichtsstunden unter der Leitung von LFTA-Mitgliedern in den Bereichen Luftfahrt, Geschichte der Luftfahrt, Meteorologie, Navigation, Flugzeugbau, Raumfahrt und gesetzliche Bestimmungen für zivile Luftfahrt vorsieht.

Natürlich bleibt es nicht bei der Schulbank allein, die Schüler werden sich an Ort und Stelle bei Partner- Unternehmen oder Anlagen am Flughafen umsehen könne und sich ein Gesamtbild über die komplexe Welt der Luftfahrt machen können. Höhepunkt zum Abschluss wird eine Flugstunde sein, wobei der Schüler in Begleitung eines Monitors auch selbst das Ruder in die Hand nehmen darf und soll. Am Ende des Jahres erwartet die Teilnehmer ein theoretisches Examen über die Kenntnisse, die sie in dieser Zeit erworben haben und im Erfolgsfall ein Diplom, das ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse ausweist. Ein erster, wichtiger Schritt für alle, welche mit DIMAS auf den Geschmack gekommen sind und sich nun konkret in die eine oder andere Berufsrichtung in der Luftfahrt bewegen wollen.

Je 25 Schüler und Schülerinnen kommen jeweils in den vier teilnehmenden Lyzeen in den Genuss dies Orientierungs- und Schnupperkurses. Der finanzielle Beitrag für die Teilnehmer ist dank der Paten- und Partnerschaft von offizieller und privatwirtschaftlicher Seite extrem bescheiden .