Für alle Fans des Fantastischen, Familien, Neugierige und Cosplayer steht an diesem Wochenende die Luxcon im “Forum Geesseknäppchen” an. Doch was ist eigentlich Cosplay und was fasziniert die Menschen an diesem Hobby? Samantha Berna und Laura Giacomini haben sich mit drei Luxemburgern unterhalten, die dieser Leidenschaft nachgehen.

Wer denkt, Darth Vader sei tot, der irrt – er wurde in den vergangenen Jahren nämlich mehrmals in Luxemburg gesichtet. Hinter der Maske versteckt sich Lars Gillen. Samantha Berna hat sich mit dem passionierten Cosplay-Fan unterhalten.

“Lieber Antiheld als Prince Charming”

Sonia alias Riku, wie sie von Freunden sowie als Cosplayerin genannt wird, interessiert sich für Manga, Anime und Videospiele. Ihre Kostüme näht sie in liebevoller Handarbeit selber. Wie viel Arbeit in jedem Outfit steckt und wie sie auf das Hobby aufmerksam wurde, hat sie Laura Giacomini verraten.

“Lieber Antiheld als Prince Charming”, lautet das Motto von Mike, dessen Cosplay-Projekte meistens an Horrorfilme oder Videospiele angelehnt sind. Das Besondere hierbei: Er stellt seine Kostüme hauptsächlich aus Alltagsgegenständen her.

Die zehn Regionen der Bretagne

Als Halbinsel im Nordwesten Frankreichs ragt die Bretagne 300 Kilometer weit in den Atlantischen Ozean. Ihre Landschaften unterscheiden die Bretonen in Armor, das Land am Meer, und Argoat, das Land der Wälder. “Es gibt nicht die eine Bretagne, es gibt viele Bretagnes”, sagen die Bretonen über ihre Heimat.

50 Jahre Opel GT

“Nur Fliegen ist schöner …” – ein Slogan, der als Klassiker in die Werbegeschichte einging. Vor 50 Jahren rollte der erste Opel GT – ein reinrassiges Sportcoupé mit unwiderstehlichem Charme – vom Band. Damals wie heute ein echtes Traumauto und ein Meilenstein der Automobilgeschichte.

Uff, kein SUV!

Mit dem BMW X2 hat der Konstrukteur aus Bayern ein formschönes Coupé auf der Basis des X1 herausgebracht, das keinerlei Beziehungen zu einem klassischen SUV aufweist, was Marc Schonckert lebhaft begrüßt. Der X2, in diesem Fall die Version sDrive mit 2-Liter-Benzinmotor, zeigte sich als dynamisches Sport-Coupé, das trotz seiner im Vergleich zu einem SUV nach hinten niedrig abfallenden Dachpartie genug Platz und Kopffreiheit für die Passagiere auf der Rückbank bietet und sich wie ein viersitziger Sportwagen fährt.

Aviatische Vielfalt

Wir blicken nach Friedrichshafen, wo vom 18. bis 21. April die Aero mit einem umfassenden Angebot aus der Allgemeinen Luftfahrt stattfindet. Von der zivilen Drohne über Segel- und Ultraleicht-Flugzeuge, ein- und mehrmotorige Maschinen mit Kolbenmotor, Hubschrauber, Gyrocopter und Turboprops bis hin zu Jets ist auf der Fachmesse am Bodensee alles zu sehen.

Musik, Genuss und eine gehörige Portion Spannung

Das Böse kommt nicht nur auf leisen Sohlen: René Oth wartet im “Quergelesen” mit jeder Menge Nervenkitzel auf: Politthriller, Agentenreißer und Psychoschocker am laufenden Band.

Handgemachte Musik, Brasserie-Kost für Gourmets im Lounge-Ambiente: Seit Jahren verwöhnt das Restaurant seine Gäste mit besonderen Kulinarik- und Klangerlebnissen. Die neue Menükarte und das abwechslungsreiche Veranstaltungsangebot setzen diese Tradition fort und dürften für weitere Gänsehautmomente sorgen, davon ist Daisy Schengen überzeugt.

Was der Welpe als Erstes lernen muss

Bei der Anschaffung eines vierbeinigen Mitbewohners ist konsequente Erziehung von Anfang an sehr wichtig. Wie sie gelingen kann, lesen Sie auf unserer Haustierseite.

Macht mehr Musik!

Jeder Mensch hört gerne Musik, wirklich jeder. Doch selbst Musik zu spielen, ist für viele Menschen viel zu anstrengend. Da muss man ja üben, und das kostet Zeit.

Dabei macht es sehr viel Spaß, selbst Musik zu machen. Außerdem tut man dabei noch etwas fürs Gehirn. Und das kann ja auch nicht schaden, meint Heike Bucher.

Marc Schonckert/Robert Spirinelli/Daisy Schengen