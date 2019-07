Wenn Tierhalter verreisen möchten, stellt sich stets die Frage: Mit oder ohne den geliebten Vierbeiner? Viele Herrchen und Frauchen stellen bei der Entscheidung das Wohl der Tiere in den Vordergrund, bemerkt Jessica Oé.

Im Zuge der Recherche zu diesem Magazin-Thema habe ich mich an die Mitglieder der Facebook-Gruppen „Katzentreff op Facebook’“ und „Hausdéieren zu Lëtzebuerg“ gewandt und ihnen folgende Fragen zum Reisen mit Haustieren gestellt:

1) Fahrt ihr mit euren Haustieren in Urlaub?

2)Falls ja, wohin geht die Reise? Geht ihr ins Hotel oder eher auf einen Campingplatz?

3)Wie sichert ihr eure Tiere beim Fahren ab?

4)Wenn ihr eure Haustiere nicht mit in den Urlaub nehmt, passt jemand zu Hause auf sie auf (Nachbarn, Freunde, Familie, Sitter) oder gebt ihr sie in eine Pension?

Zahlreiche Kommentare und private Nachrichten, die mich bis Donnerstagabend erreicht haben, belegen, dass Personen bei der Frage, ob sie ihre Haustiere mit in den Urlaub nehmen oder nicht, vor allem deren Wohl im Blick haben. Leidet das Tier zu sehr unter dem Stress der Reise? Dann bleibt es lieber zu Hause und man organisiert sich mit Freunden, Familie oder Nachbarn, dass nach dem Liebling geschaut wird. Macht dem Haustier das Reisen nichts aus, dann nimmt man vor allem Hunde gerne mit in den Urlaub. Auf dieser Seite befindet sich eine Auswahl der Lesernachrichten.

Tammy

Wir nehmen unseren Hund mit den Urlaub. Dieses Jahr geht es nach Italien und Frankreich, letztes Jahr waren wir meist auf Campingreisen, da wir einen Camper selbst ausgebaut haben. Aber da wir durch Schweden gereist sind, waren wir oft in der freien Natur, was eigentlich super für den Hund war. Der konnte durch den Wald laufen oder in den See springen – natürlich hing das davon ab, wo wir standen. Da wir einen Kastenwagen ausgebaut haben, saßen wir zu dritt vorne, in der Mitte haben wir einen ExtraHundekorb angebracht, den man am Sitz befestigen kann und auf dem der Hund mit dem Geschirr gesichert wurde. Das war der beste Urlaub überhaupt.

Laurence S.

Mir hunn zwee Hënn, eng Katz an dräi Päerd. D’Hënn ginn normalerweis mat. Mir ginn normalerweis an e muppenfrëndlechen Hotel. Eemol am Joer an Éisträich an déi zweete Kéier variéiert. Ëm d’Katz këmmert sech eng gutt Frëndin. Eis Päerd sinn an engem klenge Stall, wou d’Besëtzer sech gutt këmmeren a si oder eis Trainerin se dann och beweegen a reiden.

Loredana

Ich habe drei Hauskatzen und wenn ich mal wegfahre, schauen Freunde und Familie zweimal am Tag nach dem Rechten und füttern die Tiere.

Juliette

Well mir Kazen, Schof, Hénger a Kanéngercher hunn, kucke mir ëmmer, fir mam Congé mat eise Kanner laanschteneen ze kommen. Mir gi bei hier Kazen a Fësch kucken a si kommen no eisen Déiere kucken. An esou kennen d’Déieren d’Leit, déi bei si kucke kommen.

Sandra

Ich habe erst einmal Urlaub mit Hund gemacht. Von Wien ging es nach Salzburg. Wir haben ein Hotel gesucht, in dem Tiere erlaubt waren und das mit dem Auto gut zu erreichen war. Eine Flugreise kommt für uns nicht infrage. Dieses Jahr haben wir kurz überlegt, ob wir mit beiden Hunden nach Kroatien fahren. Aber die lange Fahrt wollen wir ihnen und uns nicht zumuten. Meine Mutter wird nun die Hunde zu sich nehmen. Eine Hundepension würde nämlich auch nicht infrage kommen. Hätten wir meine Mutter nicht, würden wir nur da Urlaub machen, wo Hunde erlaubt sind und die Anfahrt nicht zu mühsam für die Tiere wäre.

Laurence

Wir haben eine Katze, ein paar Streuner und zwei Huskies. Wenn wir wegfahren, können wir sie leider nicht mitnehmen, da eine Hündin reisekrank ist. Sie sind dann zu Hause und zwei- oder dreimal am Tag kommt meine beste Freundin und quasi Nachbarin nach allen schauen. Sie werden gefüttert (auch die Streuner), geliebt und die Hunde ausgeführt. Die Katze wird je nach ihrem Belieben dann rein- bzw. rausgelassen.

Viviane

Also ech hu sechs Kazen an en Hond. Si bleiwen all doheem. Hunn alles gutt duerchorganiséiert mam Noper a menge Kanner a souguer de Frënd vu mengem Meedche péckt eng Hand un. Zumools ech elo och nach zwou Babykazen hunn, muss dat alles klappen … ech kéint soss net roueg an d’Vakanz fueren. Méin Noper kuckt nom Hond a wann hien och mol e puer Deeg fortfiert, hëlt en den Hond mat. Et besteet eng grouss Frëndschaft tëschent deenen zwee a sou gesäit mäin Hond och vill vun der Welt.

Jenny

Ich habe zwei katzen, beide vier Jahre alt. Früher hat eine Freundin von uns auf die Katzen aufgepasst, als wir in Ferien waren. Danach hat sich eine Nachbarin angeboten, die jetzt leider weg gezogen ist. Seitdem passt ein anderer Nachbar auf die beiden Fellnasen auf. Ich würde meine Katzen aber sehr gerne mal mit zu meiner Oma nehmen, die wohnt aber leider weiter weg und da macht Lila wohl nicht mit.