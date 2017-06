Ein kleines Dankeschön

Muttertag steht vor der Tür und so hat sich die Redaktion des Magazin mit dem Thema beschäftigt, das heute mehr ein kommerzielles Anliegen als ein Dankeschön an alle Mütter geworden ist. Als zweifache Mutter hat Daisy Schengen nicht nur positive Gedanken, wenn sie über "Mammendag" nachdenkt. Und Marc Schonckert meint, dass Mütter nur selten das erhalten, was sie sich auch wirklich zum Muttertag wünschen. Doch man soll die Hoffnung nicht aufgeben.

Ist ein Spielzeug wie der neuerdings in Mode gekommene "Fidget spinner" (Hand- oder Fingerkreisel) wirklich ein Spielzeug, das man Kindern anvertrauen darf ? Daisy Schengen hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt.

Auf unserer Kinderseite erklärt Heike Bucher die Gefahr, die von der Erderwärmung ausgeht und weltweit einen Klimawandel bewirkt.

Kann man Flügel im 3D-Verfahren herstellen? Man kann, meint Roby Spirinelli und erzählt von einem Durchbruch im Flugzeugleichtbau.

Von modernen Kreuzfahrtschiffen und Rückkehr in die Antike handeln unsere Reisebeiträge. Roby Spirinelli erlebte die Jungfernfahrt der neuen MSC Meraviglia und Lucien Montebrusco besuchte Athen, genauer gesagt die "documenta", die in ihrer 14. Ausgabe sowohl in Kassel als auch in der griechischen Hauptstadt gastiert.

Und eng mit dem Meer verbunden waren stets die Wikinger, über deren seefahrerische Glanzleistungen René Oth in seiner Rubrik "Quergelesen" spricht. Anhand der Bücher, die er hier vorgestellt werden, erfahren wir, dass die Wikinger allerdings viel mehr waren als nur Seefahrer, Räuber und Plünderer.

Von Ferienlaune sprechen R.Batya und L. Turmes in ihrem Beitrag über eine Zirbelstube auf Kirchberg. Hier handelt es sich um eine urgemütliche bayrische Gaststätte im Hotel Sofitel Europe.

Begonnen hatte es 1917 mit einem Kaufmannsladen in Differdingen. Heute feiert der Obst- und Gemüsegrosshandel Grosbusch hundert Jahre, dies an neuer Adresse. Claude Wolf hat mit Marketingdirektor Goy Grosbusch in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit geblickt.

Koalas und Hauskatzen in ernster Bedrohung, davon handeln unsere Tierbeiträge. Während die Koalas vom fortschreitenden Verlust ihren natürlichen Lebensraums, sprich Eukalyptusbäume, bedroht werden, ist es bei Katzen der verhängnisvolle Instinkt zum Jagen. In der Tat kommt es öfter vor, dass Katzen aus geöffneten Fenstern in die Tiefe stürzen und sich verletzen, wenn sie bei vorbeifliegenden Vögeln oder Insekten vom Jagdfieber gepackt werden. Hier erfahren Sie, was Sie dagegen tun können und auch, was zu tun ist, wenn trotzdem ein Unfall passiert.

Hybrid-Autos kennt man mittlerweile. Jetzt rüstet Audi seine V6 und V8 Motoren mit neuer MHEV-Technologie aus, eine Art Hybrid-Technologie zum umweltfreundlicheren und effizienteren Fahren.

Marc Schonckert testete zudem die Audi Q5 mit Vierzylinder Benziner als auch mit V6 Benziner in der Version SQ5 und kam zum Schluss, dass beide Modelle ihre ganz spezifischen Vorteile haben. Das macht die Wahl nicht einfacher.