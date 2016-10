Facebook löscht Aufklärungsvideo

Das soziale Netzwerk Facebook hat ein Kampagnenvideo der Schwedischen Krebsgesellschaft zum Thema Brustkrebs gelöscht. Die Bilder seien als "anzüglich" bewertet worden, teilte Cancerfonden am Donnerstag in Stockholm mit. In dem Video, das zum präventiven Abtasten der Brust nach verdächtigen Knoten anleitet, seien animierte Frauen mit kreisrunden Brüsten zu sehen. Cancerfonden will die Löschung anfechten, kann nach eigener Darstellung aber niemanden bei Facebook erreichen. Auch für einen Kommentar war das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Kalifornien nicht zu erreichen.

"Wir finden es unverständlich und seltsam, wie jemand medizinische Informationen anzüglich finden kann", sagte Cancerfonden-Sprecherin Lena Biornstad der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Information kann Leben retten, worum es bei uns geht", sagte Biornstad weiter. Facebook hindert demnach die schwedische Krebsgesellschaft an ihrer Arbeit. Facebooks rigider Umgang mit Nacktdarstellungen stößt immer wieder auf Unverständnis. Zuletzt schaltete sich die norwegische Regierungschefin Erna Solberg in einen Streit um die Löschung eines weltberühmten Fotos aus dem Vietnamkrieg ein. Auf dem Bild ist ein nacktes vietnamesisches Mädchen zu sehen, das vor einem Napalm-Angriff flieht. Facebook hatte die Entscheidung später zurückgenommen. Viele Löschungen basieren auf einem Algorithmus und geschehen automatisch.