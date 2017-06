Kalte Traumländer im hohen Norden

Auf der MS Amadea geht es von Hamburg erst nach Schottland, dann rund um Island, um dann über Norwegen den Seeweg Richtung Hamburg wieder anzutreten. Wir haben unsere Journalistin Jessica Oé mit den Lesern gemeinsam auf die Reise geschickt. Hier der zweite Reisebericht über das Kreuzfahrt-Abenteuer.

Seit dem frühen Morgen hat sich das Wetter über Island wieder verschlechtert. Verregnetes Grau begrüßt mich, als ich die Vorhänge vor den Bullaugen meines Kabine öffne. Ich bin skeptisch, ob nicht wieder Ausflüge wetterbedingt abgesagt werden müssen. Dabei steht ausgerechnet heute das Naturschutzgebiet Hesteyri auf meinem Programm. Ab 10 Uhr liegen wir dann im Hafen von Isafjördur. Das Städtchen ist nicht wirklich groß und bei eisigem Wind zieht es mich auch daher auch nicht vom Schiff.

Mein inniger Wunsch nach einer Wetterbesserung bleibt leider unerfüllt und beim Mittagessen kommt dann auch die befürchtete Absage des Ausflugs. Nunja, es bleibt die Möglichkeit umzubuchen. Also schließe ich mich der Gruppe an die Isagjördur und den Nachbarort Osvör erkundet. Neben zwei Museen, die Auskunft über den lokalen Fischereibetrieb und einige kulturelle Einblicke bieten, gibt es zwei kleine Highlights: Einerseits kann ich kristallklares Eiswasser direkt aus einem Wasserfall probieren. Andererseits steht auch eine Kostprobe lokaler Delikatessen auf dem Programm. An den Stockfisch traue ich mich noch, doch beim Gammelhai versagt mein Mut. Auch vor dem Schnaps "Schwarzer Tod" passe ich lieber - mein Magen ist eh noch vom Wellengang geschädigt.

Zurück auf dem Schiff verschwinde ich bald nach dem Abendessen auch wieder auf meine Kabine - obwohl ich mir gerne die Abendshow angesehen hätte. Die Wellen krachen wieder gegen das Schiff. Hoffentlich wird es morgen besser.

Gute Nachrichten: Das Wetter ist besser. Die Regenwolken über unserem Schiff sind aufgerissen und die Sonne schielt manchmal hinter ihnen hervor. Schon um 8 Uhr sind wir vor im Hafen von Akureyri angekommen. Die Einfahrt in den Fjord war sehr spektakulär. Heute geht es für mich zum "Mückensee" Mývatn und dem Godafoss. Schon alleine die Fahrt zum Wasserfall ist es wert - wunderschöne Landschaften ziehen am Bus vorbei. Beim Godafoss angekommen bin ich vom Naturspektakel ziemlich begeistert. Wenn auch nicht so spektakulär wie der Gullfoss, besitzt der Godafoss seinen eignen Charm. Und wieso die früheren Isländer hier ihren Naturgöttern huldigten, kann man ganz gut nachvollziehen. Allerdings sollte man bei der Erkundung des Wasserfalls gutes Schuhwerk an den Füssen haben - die nassen Steine sind sehr rutschig und der Weg sehr uneben. Dafür entlohnt einen aber die Schönheit des Wasserfalls und des Flusslaufs.

Nach einer knappen Stunde geht es weiter zum Mückensee. Der Mývatn trägt seinen Namen wirklich nicht um sonst. Kaum ausgestiegen, überfallen uns die Mückenschwärme, die ihm seinen Namen gaben. Unsere Jacken sind gleich von einer Armada besetzt und die Plagegeister scheinen besondere Freude daran zu finden, die kitzligste Stelle am Kopf zu finden. Immer wieder muss ich die schwarzen Insekten auch von meiner Kamera schütteln, an einen Objektivwechsel ist gar nicht zu denken. Einen besseren Ausblick hätten sich die Mücken allerdings nicht aussuchen können. Spiegelglatt liegt der große See vor uns, rund um ihn herum Hügel, Berge und Krater. Wir wandern eine Weile am Ufer entlang, die glücklicherweise nicht stechenden Insekten immer wieder vertreibend. Zumindest bis einem Mitreisenden eine Mücke in den Mund fliegt und er sie prompt verschluckt. Nach kurzem Entsetzen kann er selbst drüber lachen: "Das beste Häppchen aller Zeiten."

Nach dem Mittagessen in einem nahe gelegenen Restaurant, geht es dann zur letzten Station unserer Reise - brodelnde Schlammfelder. Wieder einmal ein Beweis, wie aktiv die Erde unter Island ist. Unangenehm ist aber die Geruchserfahrung: Schwefel steigt hier an die Oberfläche und demnach schlagen uns Dampfwolken von faulen Eiern entgegen. Der Gestank setzt sich sogar so heftig in den Kleidern fest, dass ich - zurück auf dem Schiff - meine Kabine fast damit verpeste.

Mit dem fantastischen Ausflug geht der Tag allerdings noch nicht zu Ende. Als wir um 18 Uhr wieder ablegen, nehmen wir Kurs auf den Polarkreis. Bis zur Überschreitung müssen wir Seeanfänger allerdings noch getauft werden. Bei einem grandiosen und sehr lustigen Abend verdiene ich mir also durch unter anderem das Küssen eines rohen Fischs den Namen "Flippiges Fischstäbchen" und stoße mit dem Polargott und einem Polarpunsch auf meine Taufe an.

Am Pfingstsonntag legen wir um 10 Uhr am Pier in Eskifjördur als letzten Stopp in Island an. Zur Abwechslung regnet es mal wieder und der Wind macht es draußen noch eisiger. Ich habe mich für einen Ausflug nach Neskaupstadur und Reydarfjördur entschieden. Zwar verhindert das schlechte Wetter nicht, dass die Busfahrt stattfindet, doch die dichten Nebenwolken verhindern am Anfang die Sicht auf den Fjord. Nach dem Besuchs eines Kunst - und Naturmuseum, sowie den beeindruckenden Lawinenschutzwällen von Reydarfjördur, haben wir das große Glück auf dem Weg zu unserem nächsten Stop zwei Rentiere zu sehen. Unser Bus hatte sie wohl aufgeschreckt.

In Neskaupstadur prasselt der Regen auf uns nieder, als alle 61 Personen des Gruppe sich in das Kriegsmuseum drängen. Nach einer dreiviertelstündigen Besichtigung ist die Abreise eigentlich eingeplant. Doch der Bus hat eine Panne und ein Ersatzbus soll uns zurück zur Amadea bringen. Das Schicksal will es, dass ich als letzte in den neuen Bus einsteige. Dadurch bekomme ich die zweifelhafte Ehre, ganz vorne direkt neben dem Chauffeur auf einem Klappsitz auf der Ausgangstreppe zu sitzen. Gleich neben mir schließt die Tür. Oder sollte sie zumindest. Der Mechanismus ist etwas defekt und während der Fahrt droht der Gegenwind die Tür auszureißen. Als wir am Schiff ankommen, sind wir uns alle einig: das war ein abenteuerlicher Abschied von Island.

God dag, Danmark! Mit unserem Nachmittagsstopp in Thorshavn auf den Färöer Inseln legen wir auch in Dänemark am Pier an. Allerdings, so betont es der Touristenführer auf dem Weg in Richtung Kvívík, sind die Färöer Inseln teilweise unabhängig. Thorshavn ist mit Abstand die größte Gemeinde. Auf einigen der Färöer Inseln wohnen nur eine bis drei Familien. Von Inseln zu Insel kommt man entweder durch Fähren oder - wie auch wir - über lange Tunnel, die unter den Fjord gebohrt wurden. Am tiefsten Punkt sind wir etwa 125 Meter unter dem Meeresspiegel.

Das schlechte Wetter auf unserer Reise hat auf den Shetland Inseln den absoluten Höhepunkt erreicht. Obwohl sowohl der Broch, eine alte Siedlung deren Anfänge bis in die Bronzezeit reichen, als auch der Tombolo von St. Ninian sehr beeindruckend sind, macht uns der kalte Regen einen Strich durch die Rechnung. Nass bis auf die Haut brechen wir den Ausflug auch frühzeitig ab. Ich hoffe nur, dass sich jetzt keiner erkältet.

Bergen zeigt sich an diesem Mittwoch von seiner besten Seite. Auch wenn uns kein blauer Himmel begrüßt, hält der Wettergott heute wohl seine Wassertore verschlossen. In einer kleinen Gruppe erkunden wir die malerische Stadt zu Fuß und finden sogar die Zeit und eine leckere Eiswaffel zu gönnen. Unsere Fremdenführerin hat zahlreiche nette und lustige Anekdoten bereit und bringt uns gekonnt quer durch die Geschichte bis zum Highlight der Tour: Der Magic-Ice Eisbar.

Auf -7 Grad gekühlt besteht in dem Lokal wirklich alles aus Eis - Bänke, Stühle, Tische, Wände... sogar die Gläser mit dem Wein sind aus Eis. Wir haben das Glück, das während unserem Besuch auch die beiden Künstler, die die Skulpturen und Wände erschaffen, dabei sind neue Werke zu kreieren. Zum Einsatz kommt dabei unter anderem auch ein Bügeleisen.

Der letzte Hafen auf unserer Reise ist mein persönliches Highlight. Wir sind in Stavangar eingelaufen, nachdem wir schon am frühen Morgen vor Lysebotn auf Reede lagen. Dort haben die Personen ausgeschifft, die eine Überlandfahrt nach Stavangar gebucht haben. Am frühen Nachmittag laufe ich auf eigene Faust etwas aufgeregt durch den Ort. Bunte Häuser säumen die Straßen und zahlreiche Cafés laden zum Verweilen ein. Um 16 Uhr geht es zurück zum Steg, dann endlich ist es so weit: Per Bus werde ich und vier weitere Personen zum Hubschrauber-Landeplatz ein wenig außerhalb von Stavangar gebracht. Es wird der erste Helikopter-Flug meines Lebens werden. Die Sonne spielt mit und durchbricht kurz ehe wir abheben die Wolkendecke.

Der 40-minütige Flug ist ein absoluter Traum. Unter uns zieht eine Landschaft vorbei, die ich in ihrer Schönheit gar nicht beschreiben kann. Wir fliegen am Preikestolen vorbei, der berühmten Felsplattform, über die Berge und Seen hinweg, bis wieder zurück zur Küste. Einen besseren Abschluss dieser tollen Reise hätte es gar nicht geben können.

Während die MS Amadea Hamburg entgegenschifft, versucht uns die Mannschaft an Board einen schönen letzten Tag zu bereiten. Bei Sonnenschein und blauem Himmel gibt es wieder zahlreiche Aktivitäten, an denen man teilnehmen könnte. Ich habe mir allerdings vorgenommen, mein Buch endlich fertig zu lesen und ein letztes Mal richtig zu entspannen.

Gegen 10 Uhr erreicht die MS Amadea ihren Liegeplatz in Hamburg. Nachdem die Koffer ausgeschifft wurden, geht die Tageblatt-Cruisopolis-Gruppe auch als eine der ersten von Bord. Als alle Koffer und Personen im schon wartenden Bus verladen sind, brechen wir nach Luxemburg auf. So entspannt und stressfrei wie die Hinfahrt ist auch die Rückfahrt. Gegen 20 Uhr kommen wir auf dem Parking Bouillon in der Hauptstadt an. Nun merkt man, wie sehr die Gruppe zusammengewachsen ist. Wir verabschieden uns schweren Herzens und kurz danach stehe ich schon, mitsamt überfülltem Koffer und vielen Fotos, vor meiner Haustür.